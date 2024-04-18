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Московский листок

Евро проигрывает доллару по собственному желанию

Опубликовано 18.04.2024 в разделе комментариев 0

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Евро проигрывает доллару по собственному желанию

Доля евро в мировых расчетах через межбанковскую систему SWIFT в марте опустилась до исторического минимума. За месяц европейская валюта растеряла 1,32 процентного пункта, ее доля составила 21,93%.

Доллар, напротив, укрепил позиции. Его доля по сравнению с февралем увеличилась на 0,81 процентного пункта, до 47,37% — это максимум с декабря прошлого года.

В принципе, это отражает макроэкономические тенденции последних лет - США улучшает свои экономические показатели за счет Европы. Это все видят, но поделать ничего не могут.

Конфликт на Украине также разоряет Европу, которая поставляет оружие и боеприпасы Киеву, и вынуждена проводить компенсационные закупки, в основном в США. ВПК стран ЕС при этом не растет, а вот американские оружейные компании богатеют.

Еще сильней бъет по экономике ЕС политика санкций - Европа отказывается от поставок дешевых энергоносителей и сырья из РФ и закупает все это за океаном либо в Китае - на максимуме за все время находится и доля расчетов в юанях — 4,69%. За месяц она подросла на 0,69 процентного пункта.

 А.Б.



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