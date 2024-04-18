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Московский листок

Священник и военный арестованы за участие в группировке похитителей и убийц

Опубликовано 18.04.2024 в разделе комментариев 1

суд закон
Священник и военный арестованы за участие в группировке похитителей и убийц

СКР расследует уголовное дело об убийствах, похищениях людей и вымогательствах, фигурантами которого являются священник и военнослужащий из Белгородской области.

Вменяемые им в вину преступления они, по версии следствия, совершили два десятка лет назад.

Мосгорсуд рассмотрел жалобы защиты на очередное продление арестов индивидуальному предпринимателю Степану Морозову, священнику Станиславу Дементееву и военнослужащему Минобороны Игорю Селютину. Они обвиняются следователями управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР в убийствах, похищениях людей и вымогательствах (ст. 105, 126 и 163 УК РФ).

Преступления, в том числе заказные убийства и похищения людей, участники ОПГ совершали с 1997 по 2017 год, речь идет о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений.

Один из предполагаемых лидеров ОПГ, добровольцем отправившийся на СВО, погиб в ходе боевых действий.

Участвовал в спецоперации и профессиональный военнослужащий Игорь Селютин, имеющий помимо российского гражданство Абхазии. Его объявляли в федеральный и международный розыск, а нашли на передовой в действующей армии.

Обжалуя арест военного, защита отмечала, что, избирая меру пресечения, Басманный суд оставил без внимания то, что прошло уже более 26 лет с момента совершения им предполагаемого следствием преступления. За это время Игорь Селютин не создавал никакой угрозы общественной безопасности. Напротив, с момента начала специальной военной операции он добровольно вступил в ряды военнослужащих и на момент задержания проходил военную службу, «многократно награждался почетными грамотами и благодарностями за образцовое исполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и успехи, достигнутые в ходе СВО».

Ранее он также принимал участие в боевых действиях. В частности, был отмечен почетной грамотой и медалью Минобороны Абхазии «За освобождение Кодора» как участник операции 2008 года в Кодорском ущелье.

Таким образом, отмечала защита, Игорь Селютин является не преступником, как представляет его следствие, а «ответственным гражданином, исполняющим свой долг перед Родиной».

Под стать ему оказался и Станислав Дементеев, отличившийся не на поле боя, а при спасении человеческих душ: Дементеев, получивший при крещении имя Евстафий, является священником Губкинской епархии РПЦ.

Так дело в том, что подозреваемые в тяжких преступлениях и правда являются ответственными гражданами, исполняющими свой долг перед Родиной.

Надо привыкать к новой морали, когда герой и преступник в одном лице...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Надо привыкать к новой морали, когда герой и преступник в одном лице...
Кущ вспоминает написал 18.04.2024 11:18
С каких пирожных это новая мораль? Этой морали сто лет в обед. Еще товарищ Джугашвили промышлял разбоем на больших и малых дорогах, а вона како вышло - человеком стал большим значицца
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