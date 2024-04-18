До 70% камер на российских дорогах могут отключить

Это связано с тем, что новый закон содержит очень узкий перечень мест, в которых возможна их установка.

В Госавтоинспекции полагают, что новые требования ничем не отличаются от старых, кроме того, что установлены законом. Если камеры придется отключать, значит, нужно было изначально соблюдать все правила по их размещению.

По большому счету их отключение, переустановка и прочие сложности касаются только региональных бюджетов и коммерческих структур, которые занимаются их обслуживанием. На безопасности на дороге соблюдение установленных законом норм сказаться не должно, считают в ГИБДД.

Редкий случай - я с ними согласен! Потому что "ловушки" в виде установленных где попало камер ничем не лучше, чем гаишник старых времен, неожиданно вылазящий из кустов.

По данным Госавтоинспекции, на конец 2023 года на дорогах России работало 25,2 тысячи стационарных, 3,1 тысячи передвижных и 900 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений. С их помощью в прошлом году вынесено более 220 миллионов административных штрафов. Это на 20% больше, чем годом ранее.

220 миллионов штрафов - это же даже при минимальном штрафе в 500 рублей - 120 миллиардов! Больше миллиарда долларов из нашего с вами кармана! И нафига им сеять и пахать, если одна камера приносит больше, чем комбайн? Это теперь большой бизнес...

А.Б.