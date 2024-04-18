Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

До 70% камер на российских дорогах могут отключить

Опубликовано 18.04.2024 в разделе комментариев 0

гибдд штраф пдд
До 70% камер на российских дорогах могут отключить

Это связано с тем, что новый закон содержит очень узкий перечень мест, в которых возможна их установка.

В Госавтоинспекции полагают, что новые требования ничем не отличаются от старых, кроме того, что установлены законом. Если камеры придется отключать, значит, нужно было изначально соблюдать все правила по их размещению.

По большому счету их отключение, переустановка и прочие сложности касаются только региональных бюджетов и коммерческих структур, которые занимаются их обслуживанием. На безопасности на дороге соблюдение установленных законом норм сказаться не должно, считают в ГИБДД.

Редкий случай - я с ними согласен! Потому что "ловушки" в виде установленных где попало камер ничем не лучше, чем гаишник старых времен, неожиданно вылазящий из кустов.

По данным Госавтоинспекции, на конец 2023 года на дорогах России работало 25,2 тысячи стационарных, 3,1 тысячи передвижных и 900 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений. С их помощью в прошлом году вынесено более 220 миллионов административных штрафов. Это на 20% больше, чем годом ранее.

220 миллионов штрафов - это же даже при минимальном штрафе в 500 рублей - 120 миллиардов! Больше миллиарда долларов из нашего с вами кармана! И нафига им сеять и пахать, если одна камера приносит больше, чем комбайн? Это теперь большой бизнес...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Экс-министр культуры просится на фронт
Экс-министр культуры просится на фронт
08.04.2024
Доклад А.Гребенника о строительстве на спецкоммуникациях в Москве
Доклад А.Гребенника о строительстве на спецкоммуни...
13.04.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
До 70% камер на российских дорогах могут отключить (0)
Священник и военный арестованы за участие в группировке похитителей и убийц (1)
Евро проигрывает доллару по собственному желанию (0)
Есть ли связь между отставкой вице-мэра и радиоактивным проектом в Щукино? (2)
Будет ли французско-азербайджанская война? (4)
Путин дал указания вирусологам (4)
В Восточном Казахстане продолжается эпидемия туберкулеза (0)
В Крыму запретили иностранцам работать в 35 сферах (6)
Заметки об оружии (21)
Мэр Орска объяснил квартиру своего сына в Дубае (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Священник и военный арестованы за участие в группировке похитителей и убийц
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: До 70% камер на российских дорогах могут отключить
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Есть ли связь между отставкой вице-мэра и радиоактивным проектом в Щукино?
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок у(е)бывает в волшебный мир сказок
Дарья Митина Дарья Митина: Артём Кирпичёнок о том, кто такие хуситы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss