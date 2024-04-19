Палестина остается частью Израиля

В четверг во время голосования в Совете Безопасности ООН США наложили вето и заблокировали проект резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена организации.

Из 14 остальных членов Совбеза в поддержку резолюции проголосовали 12 стран: Россия, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Эквадор, Алжир, Мальта, Словения, Сьерра-Леоне, Мозамбик и Гайана. Великобритания и Швейцария, воздержались.

Вопросу признания Палестины отдельным государством, а ее народа, соответственно, отдельной нацией, уже несколько десятков лет. И все никак!

При этом палестинцы живут на этой земле не меньше 2 тысяч лет, это отдельный народ со своим языком, своей историей, своей верой. Но почему-то это автономия в составе еврейского государства.

И еварейское государство имеет право проводить на территории Палестины военные операции, убивать тамошних жителей - они в своем праве... Это же территория Израиля.

Хотя самому Израилю такое счастье тоже не больно-то и нужно.

А.Б.