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Московский листок

Германский министр в бомбоубежище

Опубликовано 19.04.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Германский министр в бомбоубежище

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек провел несколько часов в бомбоубежище в Киеве, сообщает агентство DPA.

Уточняется, что спуститься в укрытие Хабек был вынужден в ночь на пятницу, 19 апреля. По данным агентства, бомбоубежище располагалось в подземном гараже в одной из гостиниц украинской столицы.

Хабек вместе с немецкой делегацией провел в укрытии порядка полутора часов, пока не была отменена объявленная в городе воздушная тревога. После этого представитель кабмина ФРГ и его коллеги вернулись в номера.

Ранее стало известно, что Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом 18 апреля. Вместе с ним в украинскую столицу приехали сотрудники оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ.

Экстремальный туризм дело такое, рискованное.

Какова была нужда в этой поездке? Да никакой, в общем. Киевские политики с куда большим удовольствием встретились бы с германским министром в Берлине, а не в киевском бомбоубежище. А что из него мог увидеть Хабек? Полагаю, не очень много.

Зато на будущих выборах фото из Киева сработают.

 А.Б.



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