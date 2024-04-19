Германский министр в бомбоубежище

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек провел несколько часов в бомбоубежище в Киеве, сообщает агентство DPA.

Уточняется, что спуститься в укрытие Хабек был вынужден в ночь на пятницу, 19 апреля. По данным агентства, бомбоубежище располагалось в подземном гараже в одной из гостиниц украинской столицы.

Хабек вместе с немецкой делегацией провел в укрытии порядка полутора часов, пока не была отменена объявленная в городе воздушная тревога. После этого представитель кабмина ФРГ и его коллеги вернулись в номера.

Ранее стало известно, что Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом 18 апреля. Вместе с ним в украинскую столицу приехали сотрудники оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ.

Экстремальный туризм дело такое, рискованное.

Какова была нужда в этой поездке? Да никакой, в общем. Киевские политики с куда большим удовольствием встретились бы с германским министром в Берлине, а не в киевском бомбоубежище. А что из него мог увидеть Хабек? Полагаю, не очень много.

Зато на будущих выборах фото из Киева сработают.

А.Б.