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Московский листок

Доля закрытых расходов бюджета стала рекордной

Опубликовано 19.04.2024 в разделе комментариев 0

бюрократия чиновник
Доля закрытых расходов бюджета стала рекордной

Доля закрытых расходов федерального бюджета в 2023 году достигла 22,6% и стала рекордной как минимум с 2005 года (за более ранний период нет данных).

Прошлый рекорд был в 2016 году, тогда доля закрытых расходов достигла 21,7.

Всего расходы федерального бюджета (по закрытым и открытым направлениям) за прошлый год составили 32,35 трлн руб., или на 11% выше запланированного. Из них 25 трлн руб. распределили между различными ведомствами в открытой части. Больше всего потратил Минфин (7,52 трлн руб.), затем Министерство обороны (4,53 трлн руб.) и Министерство внутренних дел (1,37 трлн руб.).

Разница между совокупными расходами и тратами ведомств, о которых отчитался Минфин, составила 7,33 трлн руб. Это и есть закрытые расходы — 22,6% от всех бюджетных трат.

В 2022 году доля закрытых расходов составила 19,1%, в 2021 году — 15,2%. Закрытые расходы превысили запланированный уровень почти на триллион.

Судя по проекту закона о бюджете 2024 года, в дальнейшем доля закрытых расходов продолжит увеличиваться.

Я понимаю, война, и оборонная часть бюджета не может быть публичной.

Но я также понимаю, что закон о бюджете - это закон, и его надо выполнять, нравится он или нет. И что значит превысить уровень закрытых статей на триллион?

Вообще парламент для того и существует в основном, чтобы принимать ежегодный закон о бюджете. А если бюджет почти на четверть закрытый, то есть четверть закона - не наше дело, то как такое может быть? Как исполнять закон, четвертая часть которого тебе не просто не известна, а даже попытка узнать что там, в закрытой части закона - преступление?!

 А.Б.



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