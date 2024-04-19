Через 3 года - война с Эстонией

18 апреля командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что Россия в настоящее время «точно готовится к войне» с Эстонией.

Херем также заявлял о необходимости удвоения расходов Эстонии на оборону для готовности противостоять России. По его словам, конфликт с РФ может произойти «через три года».

Командующий силами обороны страны добавил, что в случае атаки со стороны РФ прибалтийские силы «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема буйным больным, но мне кажется, это какая-то недостаточная реакция российской дипломатии на откровенную угрозу со стороны главы военного ведомства совсем не дружественной страны.

А ну как и правда им что-то поблазнит, и они разнесут бензоколонки в Ивангороде?

Мне кажется, в такой ситуации Россия должна официально запросить у Совбеза ООН разрешения на превентивный удар по эстонским ракетным установкам и военным аэродромам.

Совбез предсказуемо откажет, но Россия таким образом зафиксирует свои опасения и свое право на адекватный ответ. И как минимум право требовать полной демилитаризации Прибалтики...

А.Б.