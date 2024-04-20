США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году

При этом Вашингтон сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19 процентов — до 702 тонн. Поднебесная же сократила поставки на 32 процента — до 457 тонн.
Россия экспортировала в прошлом году как минимум 1 860 тонн обогащенного урана. Годом ранее на экспорт было отправлено 1 874 тонн.
Южная Корея поднялась на третье место, импортировав 243 тонны урана, что превышает показатель предыдущего года в 1,8 раза. В пятерку также вошли Франция, сократившая ввоз на 29 процентов — до 223 тонн, и Казахстан, который нарастил его в пять раз — до 168 тонн.
А теперь ответьте мне на вопрос: зачем Россия обогащает уран для своих вероятных противников?
Там суммы продаж относительно скромные, ни в какое сравнение с нефтью или газом.
Вот США в этом году, как достижение, обогатили сами для себя аж 90 килограммов урана! А мы им поставили 700 тонн!
То есть без нашего урана у них бы сегодня уже были бы проблемы не только с загрузкой топлива в ядерные реакторы, но и с потенциалом дозагрузки для их боеголовок.
Но мы всегда готовы прийти на выручку!
А.Б.
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новые прокладки с запахом мужских написал 20.04.2024 10:52
1. Беседуя с иностранцами о России, каждый верный русский патриот должен разъяснять им, что Россия есть не случайное нагромождение территорий и племен и не искусственно слаженный "механизм" "областей", но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм есть географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаимопитанием; этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, исторически связавшее русский народ с его национально-младшими братьями духовным взаимопитанием;... он есть сущий оплот европейски-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия. Расчленение его явилось бы невиданной еще в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество понесло бы на долгие времена.
Расчленение организма на составные части нигде не давало и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира... И в нашу эпоху в этот процесс будет втянута вся вселенная. Территория России закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами, которые будут постоянно перерастать в мировые столкновения... выступят империалистические соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое "аннексирование" неустроенных и незащищенных новообразований (Германия двинется на Украину и Прибалтику, Англия покусится на Кавказ и на Среднюю Азию, Япония на дальневосточные берега и т. д.)... Расчлененная Россия станет неизлечимою язвою мира.
2. Установим сразу же, что подготовляемое международною закулисою расчленение России не имеет за себя ни малейших оснований, никаких духовных или реально политических соображений, кроме революционной демагогии, нелепого страха перед единой Россией и застарелой вражды к русской монархии и к Восточному Православию. Мы знаем, что западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия. Они испытывают единое русское государство, как плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский "веник" на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и развязание и тем погубить ее.
Кущ поделил написал 20.04.2024 10:42