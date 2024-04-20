Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году

Опубликовано 20.04.2024 в разделе комментариев 2

война атомная бомба
США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году

При этом Вашингтон сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19 процентов — до 702 тонн. Поднебесная же сократила поставки на 32 процента — до 457 тонн.

Россия экспортировала в прошлом году как минимум 1 860 тонн обогащенного урана. Годом ранее на экспорт было отправлено 1 874 тонн.

Южная Корея поднялась на третье место, импортировав 243 тонны урана, что превышает показатель предыдущего года в 1,8 раза. В пятерку также вошли Франция, сократившая ввоз на 29 процентов — до 223 тонн, и Казахстан, который нарастил его в пять раз — до 168 тонн.

А теперь ответьте мне на вопрос: зачем Россия обогащает уран для своих вероятных противников?

Там суммы продаж относительно скромные, ни в какое сравнение с нефтью или газом.

Вот США в этом году, как достижение, обогатили сами для себя аж 90 килограммов урана! А мы им поставили 700 тонн!

То есть без нашего урана у них бы сегодня уже были бы проблемы не только с загрузкой топлива в ядерные реакторы, но и с потенциалом дозагрузки для их боеголовок.

Но мы всегда готовы прийти на выручку!

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- истинный и точка, нашел!
новые прокладки с запахом мужских написал 20.04.2024 10:52
яйцев, но о главном -
1. Беседуя с иностранцами о России, каждый верный русский патриот должен разъяснять им, что Россия есть не случайное нагромождение территорий и племен и не искусственно слаженный "механизм" "областей", но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм есть географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаимопитанием; этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, исторически связавшее русский народ с его национально-младшими братьями духовным взаимопитанием;... он есть сущий оплот европейски-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия. Расчленение его явилось бы невиданной еще в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество понесло бы на долгие времена.
Расчленение организма на составные части нигде не давало и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира... И в нашу эпоху в этот процесс будет втянута вся вселенная. Территория России закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами, которые будут постоянно перерастать в мировые столкновения... выступят империалистические соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое "аннексирование" неустроенных и незащищенных новообразований (Германия двинется на Украину и Прибалтику, Англия покусится на Кавказ и на Среднюю Азию, Япония на дальневосточные берега и т. д.)... Расчлененная Россия станет неизлечимою язвою мира.
2. Установим сразу же, что подготовляемое международною закулисою расчленение России не имеет за себя ни малейших оснований, никаких духовных или реально политических соображений, кроме революционной демагогии, нелепого страха перед единой Россией и застарелой вражды к русской монархии и к Восточному Православию. Мы знаем, что западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия. Они испытывают единое русское государство, как плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский "веник" на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и развязание и тем погубить ее.
Ответить
Но мы всегда готовы прийти на выручку!
Кущ поделил написал 20.04.2024 10:42
Чему радуетесь, дебилы? Сначала мы сьедим твое, потом каждый свое, подумали омериканцы и потерли потные ладошки. А может вам еще рассказать что становится с территориями на месте разработок? Так держать, недоумки лапотные!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Экс-министр культуры просится на фронт
Экс-министр культуры просится на фронт
08.04.2024
Доклад А.Гребенника о строительстве на спецкоммуникациях в Москве
Доклад А.Гребенника о строительстве на спецкоммуни...
13.04.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Страны НАТО готовятся вступить в открытый конфликт с РФ? (0)
Англичанка гадит в мозги (0)
США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году (2)
Через 3 года - война с Эстонией (7)
Доля закрытых расходов бюджета стала рекордной (5)
Германский министр в бомбоубежище (10)
Палестина остается частью Израиля (6)
До 70% камер на российских дорогах могут отключить (6)
Священник и военный арестованы за участие в группировке похитителей и убийц (12)
Евро проигрывает доллару по собственному желанию (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Дело Техаса
Дарья Митина Дарья Митина: 35 лет назад в СССР появились первые свободные профсоюзы. Что с ними сейчас?
Дарья Митина Дарья Митина: Дурной пример заразителен
Дарья Митина Дарья Митина: Вечное проклятие убийцам
Михаил Делягин Михаил Делягин: Деньги на реиндустриализацию Америки, а не на агонию Зеленского
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss