При этом Вашингтон сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19 процентов — до 702 тонн. Поднебесная же сократила поставки на 32 процента — до 457 тонн.

Россия экспортировала в прошлом году как минимум 1 860 тонн обогащенного урана. Годом ранее на экспорт было отправлено 1 874 тонн.

Южная Корея поднялась на третье место, импортировав 243 тонны урана, что превышает показатель предыдущего года в 1,8 раза. В пятерку также вошли Франция, сократившая ввоз на 29 процентов — до 223 тонн, и Казахстан, который нарастил его в пять раз — до 168 тонн.

А теперь ответьте мне на вопрос: зачем Россия обогащает уран для своих вероятных противников?

Там суммы продаж относительно скромные, ни в какое сравнение с нефтью или газом.

Вот США в этом году, как достижение, обогатили сами для себя аж 90 килограммов урана! А мы им поставили 700 тонн!

То есть без нашего урана у них бы сегодня уже были бы проблемы не только с загрузкой топлива в ядерные реакторы, но и с потенциалом дозагрузки для их боеголовок.

Но мы всегда готовы прийти на выручку!

А.Б.