Англичанка гадит в мозги

Объяснения конкретного специалиста

К выходным немного длинно.

Англичане, в своё время создав и удерживая в повиновении мизерными военными силами огромные колонии, накопили исключительный опыт в обработке противника психологически. А если вы помните, то СССР пал в психологической войне – в войне за умы противника, - тем не менее, у оставшихся граждан СССР нет понимания того, насколько в этом поражении их Родины виноваты некие англосаксы, а конкретно, специалисты Великобритании.

У оппозиции России очень модно щеголять цитатами из романа Джорджа Оруэлла «1984». Как следует из аннотации, это роман о том, как репрессивная машина некоего тоталитарного государства уничтожает личность. А если присмотреться, то Оруэлл предложил читателям один из возможных вариантов превращения мирового сообщества в фашистские государства.

Результат – да, результат развития мирового сообщества может быть и таким, но эта созданная Оруэллом фантазия некоего диктаторского государства является не причиной, а всего лишь следствием, и следствием как раз уничтожения личности. А вот личность уничтожается оглуплением при помощи всемирно принятой системы современного образования, когда учат запоминать знания, и не учат пользоваться знаниями, когда преподаватели учат не для того, чтобы сделать учеников умнее, а для того, чтобы больше денег заработать на обучении.

То есть личность сначала разрушается образованием, а уж потом эти разрушенные личности создают диктаторское государство и именно тем способом, который описал Оруэлл.

Оруэлл был яростный антисоветчик, но характерно то, что он никогда не жил в СССР, то есть реально не видел на практике ни советские обычаи и нравы, ни советский образ мыслей. Но зато Оруэлл истинный англичанин, причём он на практике узнал Англию и с самых, так сказать, «низов» (работал, к примеру, рабочим по уборке хмеля), и до самого «верха»: Оруэлл окончил Итонский колледж, который за время своего существования выпустил 21 премьер-министра Великобритании. Мало этого, Оруэлл был профессиональный боец психологической войны, вещавший по радио и на Германию во время Второй мировой войны, и на СССР в «холодной войне», и этими своими знаниями британских способов пропаганды Оруэлл нам особенно ценен. Поэтому есть основания считать, что «тоталитаризм», описанный Оруэллом, – это следствие обычаев и образа мыслей впавшей в фашизм Великобритании, и только. Но для меня не это в данном случае главное, и фантазии Оруэлла на эту тему мне не интересны.

А интересно только осмысление Оруэллом того, что для установления фашизма необходимо изменить язык. Язык! Измените язык, и всё у вас, фашистов, получится!

Оруэлл, собственно, и начинает с этого:

«Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантным шрифтом три партийных лозунга:

ВОЙНА — ЭТО МИР

СВОБОДА— ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ — СИЛА».

И в конце (несколько нудновато) Оруэлл разъясняет это требование в приложении «О новоязе»:

«Новояз, официальный язык Океании, был разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца, или английского социализма. В 1984 году им еще никто не пользовался как единственным средством общения — ни устно, ни письменно. Передовые статьи в «Таймс» писались на новоязе, но это дело требовало исключительного мастерства, и его поручали специалистам. Предполагали, что старояз (т. е. современный литературный язык) будет окончательно вытеснен новоязом к 2050 году. А пока что он неуклонно завоевывал позиции: члены партии стремились употреблять в повседневной речи все больше новоязовских слов и грамматических форм… Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. Предполагалось, что, когда новояз утвердится навеки, а старояз будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая ангсоцу, мысль, постольку поскольку она выражается в словах, станет буквально немыслимой.

…Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений — по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а, следовательно, не требовали обозначений.

…Новояз был основан на сегодняшнем литературном языке, но многие новоязовские предложения, даже без новоизобретенных слов, показались бы нашему современнику непонятными.

…Как мы уже видели на примере слова «свободный», некоторые слова, прежде имевшие вредный смысл, иногда сохранялись ради удобства — но очищенными от нежелательных значений. Бесчисленное множество слов, таких, как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «религия», «наука», просто перестали существовать. Их покрывали и тем самым отменяли несколько обобщающих слов. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове «мыслепреступление», а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, — в слове «старомыслие». Большая точность была бы опасна.

…В 1984 году, когда старояз еще был обычным средством общения, теоретически существовала опасность того, что, употребляя новоязовские слова, человек может вспомнить их первоначальные значения. На практике любому воспитанному в двоемыслии избежать этого было нетрудно, а через поколение-другое должна была исчезнуть даже возможность такой ошибки. Человеку, с рождения не знавшему другого языка, кроме новояза, в голову не могло прийти, — что «равенство» когда-то имело второй смысл — «гражданское равенство», а свобода когда-то означала «свободу мысли», точно так же как человек, в жизни своей не слыхавший о шахматах, не подозревал бы о другом значении слов «слон» и «конь». Он был бы не в силах совершить многие преступления и ошибки — просто потому, что они безымянны, а следовательно, немыслимы. Ожидалось, что со временем отличительные особенности новояза будут проявляться все отчетливей и отчетливей — все меньше и меньше будет оставаться слов, все уже и уже становиться их значение, все меньше и меньше будет возможностей употребить их не должным образом.

Когда старояз окончательно отомрет, порвется последняя связь с прошлым. …Дореволюционную литературу можно было подвергнуть только идеологическому переводу, то есть с заменой не только языка, но и смысла. Возьмем, например, хорошо известный отрывок из Декларации независимости:

«Мы полагаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными, всех их создатель наделил определенными неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди людей правительства, берущие на себя справедливую власть с согласия подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство…»

Перевести это на новояз с сохранением смысла нет никакой возможности. Самое большее, что тут можно сделать, — это вогнать весь отрывок в одно слово: мыслепреступление. Полным переводом мог стать бы только идеологический перевод, в котором слова Джефферсона превратились бы в панегирик абсолютной власти.

…Окончательный переход на новояз был отложен до 2050 года именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу».

Естественный способ уничтожения понятий

Как вы поняли, изменение значений слов в родном языке можно назвать «британским способом» построения фашизма. Правда, некоторые приёмы, описанные Оруэллом, изначально понятны и могут быть использованы (да и были использованы) в любой стране и без английских обычаев.

Вот, к примеру, история исчезновения понятия «честь» в России и СССР. Несколько подробнее об этом.

По своему смыслу дворяне России были воины, обязанные защищать Россию, но из-за награждения дворян землёй и Лествичного права наследования, и особенно после официального освобождения Петром III дворян от службы, у дворян появилась возможность не служить – не защищать Россию. Но ведь это не честно!

Требование чести у офицерства и вообще у воинов взялось не на ровном месте - чести от них требовала и требует война. Ещё древние персы предъявляли к воину всего три требования – уметь стрелять из лука, ездить верхом и быть честным. Причём, честность – это главное! Без чести нет воина! Ведь очевидно, что бесчестный офицер будет в мирное время обжирать того-же царя или иную власть данной страны, а во время войны сбежит или сдастся в плен. Тогда на кой чёрт этот подлец нужен и в армии, и в дворянстве?

В.И. Даль в «Словаре» поясняет, что честь - это «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». Честный человек - это тот, «в ком есть честь, достоинство, благородство и правда». Честный человек «прямой, правдивый, неуклонный по совести своей и долгу: надёжный в слове, кому во всём можно доверять».

Можно доверять!

Без чести нет воина и при взгляде на него и с точки зрения цели его профессии! Популярный в XIX веке военный теоретик К. Клаузевиц писал: ««Если профессия военного вообще что-то значит, она должна опираться на непоколебимый кодекс чести. Иначе те, кто следует за барабанами, будут всего лишь кучкой наемных убийц». В старые времена и в России без чести дворяне не представляли себе своё существование, скажем, слово «честь» в произведениях ловеласа Пушкина одно из самых употребляемых. В достаточно немногочисленных (по сравнению с Д. Донцовой) произведениях Пушкина оно упоминается 340 раз!

Но уже ко временам последнего царя, даже в среде дворянства понятие чести было сведено практически на нет – во время войны дворяне и от боя уклонялись, и трусили, и массово сдавались в плен, а результате в России от понятия «честь» осталось только слово без своего содержания- типа: «Честь имею!», - а уж когда власть в России взяла копирующая дворянство самая подлая прослойка общества – интеллигенция, - то и на само это слово было начато реальное гонение. Как говорится, «в доме повешенного о верёвке помалкивают».

Первая «Большая советская энциклопедия» неофициально называлась бухаринской (напомню, что рафинированный интеллигент Н. Бухарин, по характеристики Ленина был «любимцем партии» - идеологом и любимцем её вождей, таких-же, как и он). И слово «честь» при Бухарине в послереволюционные годы убрали из всех словарей - оно даже не попало в энциклопедию. У меня есть и подтверждение этому – в уменьшенной по объёму копии этой энциклопедии – в «Малой советской энциклопедии» - между словами «Честертон» и «четверик» никакого иного слова нет. А нет слова – нет и понятия, а нет понятия – нечего беречь и соблюдать.

В ходе Отечественной войны, однако, выяснилось, что честь – это вещь, без которой вести войну невозможно. Мало того, что при Сталине это слово было возвращено во все словари, Сталин начал создавать «суды чести» не только в армии, но даже в гражданских министерствах. Однако после убийства Сталина уничтожение чести продолжилось, и в «Советском энциклопедическом словаре» 1987 года между словами «Честертон» и «четверик» стоят слова «Честерфилд», «Честноков», «чета», «Четаев». И всё.

Ну, а с началом перестройки, это слово убирается из всех словарей полностью, а в «Большом энциклопедическом словаре» 1997 года оно упоминается только в качестве повода для возмещения убытков по суду.

И мы не сильно ошибёмся, если будем считать, что установление фашизма в России, да и на основном пространстве бывшего СССР, было проведено британскими специалистами (в географическом смысле мы к ним причислим и американцев).

Британский способ построения фашизма

Вообще-то о том, что власть в современной России принадлежит американцам, постоянно говорит депутат Госдумы, полковник запаса и атаман «НАРОДНО-освободительного движения» Евгений Фёдоров:

«Не секрет, что те же законы в Госдуме пишут американцы. Это говорил американский посол в своих докладах, опубликованных в «Викиликс». И это факт. Он просил менять формулировки, сделать текст закона таким, каким он считал нужным. Все крупные законы написаны ими, они же не с воздуха падают. В министерства законы попадают из американской инфраструктуры, их адаптируют наши специалисты на американские гранты.

Депутатов, которые против этого восставали, – их из Госдумы вычищали. Тот же Багаряков из КПРФ, он официально с трибуны потребовал не принимать законопроект, написанный американцами. Его внимательно выслушали, закон приняли, как требовали американцы, а его выгнали из Госдумы». Действительно, Багаряков входил во фракцию КПРФ, но был депутатом Думы всего три года – с 26 марта 2008 по 27 июня 2011 года.

Но если глянуть на эту власть «англосаксов» с точки зрения языка, то мы должны были эту власть увидеть по активному внедрению в России фашистского «новояза». Первыми пали словари – какая-то неизвестная инстанция заплатила филологам, и они в несколько лет переделали словари русского языка, и никто не спросил этих филологов – зачем вы это сделали, и кто вам за это заплатил? Но о переделке словарей позже, а я приведу в пример внедрение показанного Оруэллом способа удушения фашистами свободы слова. Вот он описывает приём британской реорганизации общества в фашистское: «Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове «мыслепреступление», а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, — в слове «старомыслие». Большая точность была бы опасна».

В 2002 году Госдумой был принят федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в котором это «мыслепреступление» было внедрено, но было названо «экстремизмом» – только и того. Смысл «экстремизма»: формально несколько преступлений, наказание за которые уже было предусмотрено законом, были без каких-либо оснований и объяснений объединены неким понятием «экстремизм», у которого истинное значение – «крайние взгляды в политике», а такие взгляды – экстремизм - никак не запрещены Конституцией РФ. На самом деле понятие «экстремизм» не просто было нагло изменено, а в это понятие были ещё и включено наглое попрание свободы слова – по этому закону становились преступлением любые мнения, не нравящиеся «Старшему брату», - так Оруэлл называл фашистскую сволочь у власти.

Точно также подменялись и уничтожались и иные понятия. Вот Оруэлл пишет: «Человеку, с рождения не знавшему другого языка, кроме новояза, в голову не могло прийти, — что «равенство» когда-то имело второй смысл — «гражданское равенство»…». И как я знаю на собственном опыте, никому в голову не приходит, что в статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» запрещённые Конституцией «агитация» и «пропаганда» заменены словом «действия». И теперь «Старшему нет необходимости доказывать, что подсудимый вёл запрещённую Конституцией агитацию или пропаганду – любому, кто что-то сказал, что не понравится «Старшему брату», тут же дадут 6 лет лишения свободы, и толпы российских умников не будут возмущаться наглым попранием Конституции, а в лучшем случае лишь жалобно взвизгнут, поскольку они не понимают, что их наказывают за установленную Конституцией свободу слова.

А вот ещё описанное Оруэллом точное следование английскому способу установления фашизма с помощью слов: «Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений — по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а, следовательно, не требовали обозначений».

И вот вам ещё один соответствующий и вопиющий пример толи подлости, толи глупости филологов.

Вот каким словом вы, простой читатель, назовёте: «распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов, информации (включая искажённой) или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием». Ну и что тут думать и что угадывать, если есть подходящее русское слово «одурачивание»? Но это у вас есть это слово, а вот у живущих за ваши деньги филологов В. Д. Губина, И.П. Меркулова, А.Л. Никифорова, Р.Г. Апресяна, А.С. Панарина, В.В. Бычкова, А.С. Карпенко, А. Л. Доброхотова, Л. М. Руткевича и А.А. Ивина, подготовивших «Энциклопедический словарь. Философия», такого слова нет. Эти «учёные» убеждают олухов, что «распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов, информации (включая искажённой) или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием» - это ПРОПАГАНДА. И теперь современные умники, которых развелось, как мусора, сыплют афоризмами типа «Если вы считаете, что тупыми людей делает пропаганда, то вы ошибаетесь. Пропаганда изначально рассчитана на тупых» или «Пропаганда — это искусство убеждать других в том, во что сам не веришь». Но ведь всё это – ОДУРАЧИВАНИЕ! При чём тут пропаганда?

Да слово «пропаганда» хотя и иностранное, но старое, в латинском языке его значение – «распространять, расширять». И только! При чём тут ложь и одурачивание? Сотни лет слово «пропаганда» употреблялось по назначению, ещё в советском «Словаре иностранных слов» 1983 года его значение: «Распространение и углублённое разъяснение каких-либо идей, учений, взглядов, знаний; идейное воздействие на широкие массы». Но это только объяснение понятия «пропаганда» без объяснения целей пропаганды, а в выпущенном в 1939 году томе 8 помянутой «Малой советской энциклопедии» этому понятию посвящена огромная статья, которая начинается кратким объяснением того, что такое пропаганда и зачем она нужна: «распространение, проповедь идей, учений, взглядов, определённых политических теорий с целью привлечения сторонников, единомышленников».

Ну, как вы привлечёте единомышленников, если будете им врать в любой форме? Ведь ложь разоблачается, и тогда ваш сторонник, поняв, что ему лгали, станет вашим врагом.

Правда, я говорю об умных людях, а не о сегодняшних дебилах, не способных понять элементарные доводы и вынужденных только верить кому-то – не способных понять, о чём кумир балаболит, и верящих в то, что этот кумир – «тот, какой надо, кумир». Типа неважно, что вместо исчезнувшего Путина нам показывают артистов в его роли, главное, что это тот, какой надо, президент!

Но это же ведь не сторонники и не единомышленники преступной власти – это тупые поклонники артистов в роли Путина, посему тут нет целей пропаганды, соответственно нет и самой пропаганды – тут есть тупые дураки, посему воздействие на них вполне описывается русским словом «одурачивание».

Для того, чтобы вести пропаганду, для того, чтобы желать иметь сторонников и единомышленников, нужно иметь идеи, которые с вами прямо не связаны, которые могут жить сами по себе. К примеру, у меня такие идеи есть:

- научное обоснование бессмертия человека и как в связи с этим жить;

- делократизация управления людьми и как делокартизацией заставить власть служить народу;

- негодность принятой латинской системы образования для обучения людей и как её изменить;

- негодность принятой системы воспитания и как её изменить.

И когда я умру, то эти идеи будут жить без меня – их будут без меня понимать люди и эти понимающие меня люди и есть, и будут моими сторонниками, моими единомышленниками. Без меня. Посему – я пропагандист.

А какие идеи, которые жили бы сами по себе, вы видите у остальных философов и политиков России, кроме, понятно, животной идеи, что цель жизни – сладко кушать и развлекаться в безопасности? Вспомнили хоть какую-то идейку?

Посему у всех этих путиных, зюгановых, навальных и прочих каких-то слуцких и мироновых нет сторонников – у них только поклонники, которым можно брехать, что угодно, - они всё равно ничего не поймут и будут в этих путиных, зюгановых, навальных и прочих каких-то слуцких и мироновых верить. Подохнут эти деятели и об их идеях будут вспоминать ещё меньше, нежели сегодня вспоминают об идеях Ельцина или Сахарова – кому сегодня нужна их та тупая болтовня, которая и тогда не была никому нужна, кроме врагов народа?

Вот и вопрос, почему филологи поменяли понятию «пропаганда» смысл «одурачивать»?

Думаю, вот почему. И нацисты Германии, и коммунисты СССР открыто вели пропаганду и не стеснялись это утверждать. Германия имела даже министерство пропаганды, а коммунисты СССР при ЦК имели отдел агитации и пропаганды – Агитпроп. И нацисты Германии, и коммунисты СССР открыто вели пропаганду, потому что имели идеи и эти нужные их народам идеи не были откровенной ложью – они могли быть ошибочны, но не были ложью, посему пока человечество не скатилось в болото болтливой глупости, эти идеи имели массы реальных сторонников и единомышленников. Посему нынешние фашисты, неспособные противостоять этим идеям своими идеями, и с целью превратить в дураков этих сторонников старых нацистских и коммунистических идей в умах тупого обывателя, стали уверять, что сторонники коммунистов и нацистов - жертвы обмана, поскольку коммунистические и нацистские идеи навязаны пропагандой, а пропаганда и это сплошная ложь.

Да, в идеях и нацистов, и коммунистов множество ошибочных положений, даже таких, которые привели тех же немцев к тяжелейшим потерям и идейному рабству, но и у нацистов, и у коммунистов это были идеи обеспечить счастье всего народа, а не только паразитов на шее народа.

И когда филологи России по указаниям «англичанки» подменяют понятие «одурачить» понятием «пропаганда», то это и есть одурачивание народа во имя тех денежных подачек, которые эти филологи получили за свою иудину услугу. А получили ли они подачки от Великобритании или США – какая разница?

Ю.И. МУХИН

P.S. Вот ректор «Института русского языка им. А. С. Пушкина», доцент Наталья Трухановская забила тревогу по поводу увеличения мата в болтовне «блогеров»: «Один из возможных сценариев, который я могу спрогнозировать: за счет того, что эта лексика становится все менее табуированной, все более распространенной, она постепенно перестанет быть запретным плодом, перейдет на уровень нейтрального рода ругательств, которые у нас и за ругательство не считаются». — стонет филолог Трухановская.

Это пример «российского учёного».

Я уж молчу про всё написанное выше, но как понять хотя бы то, что на глазах этих филологов русский язык забивается англицизмами и неграмотными переводами, - всеми этими «трендами», «форматами», «плоскими шкалами» и «дорожными картами» - не имеющими русских корней и непонятными русскоязычному человеку на уровне подсознания. Как понять то, что одни понятия русского языка самими этими филологами меняются на другие, и меняются единственно с целью одурачить народ по указанию власти? Всё это для этого филолога нормально. Ей, видишь ли, только мат не даёт спокойно получать халявные деньги.

А видя всё это, как обойтись без мата?