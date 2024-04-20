Бывший чиновник оперативного штаба Минобороны Германии, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши.
«Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости», — сказал экс-чиновник Минобороны ФРГ.
Ланге выразил уверенность, что подобные действия НАТО соответствуют международному праву.
Эта новость лишь иллюстрация того, с кем приходится иметь дело: научный сотрудник, бывший офицер оперативного штаба Минобороны Германии высказывается на уровне кухонных посиделок в Бирюлево.
А.Б.
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Кущ требует написал 20.04.2024 11:16
Aleko 11 написал 20.04.2024 11:05