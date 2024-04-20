Бывший чиновник оперативного штаба Минобороны Германии, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши.

«Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости», — сказал экс-чиновник Минобороны ФРГ.

Ланге выразил уверенность, что подобные действия НАТО соответствуют международному праву.

Эта новость лишь иллюстрация того, с кем приходится иметь дело: научный сотрудник, бывший офицер оперативного штаба Минобороны Германии высказывается на уровне кухонных посиделок в Бирюлево.

А.Б.