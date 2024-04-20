Убийства журналистов будут расследовать?

Убийства журналистов должны быть расследованы, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента "Известий" Семена Еремина.
Это произошло в Запорожской области при атаке украинского дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника журналист получил ранение и впоследствии умер.
Как сообщают "Известия", под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков: тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов.
С августа 22-го по апрель 24-го прошло довольно много времени. И что-то не слышно про расследования ООН...
А вообще-то расслекдовать нужно все убийства, а не только журналистов или политиков. Но это слишком сложно...
А.Б.
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Анатолиюс Барановас написал 20.04.2024 12:28
Aleko 11 написал 20.04.2024 11:36
Вот туда вашим пропагандонам и дорога.