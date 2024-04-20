Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МВД просит разрешить ему, в отдельных случаях, не соблюдать конституцию

Опубликовано 20.04.2024 в разделе комментариев 1

рф конституция
МВД просит разрешить ему, в отдельных случаях, не соблюдать конституцию

МВД России подготовило проект, согласно которому следователи получат право приостанавливать денежные переводы в случае наличия оснований того, что они использовались в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

Также МВД предлагает наделить следователя и дознавателя полномочиями по получению по уголовному делу информации о соединениях между абонентами в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов в порядке, установленном законом.

Статья 23 Конституции РФ в пункте 2 гласит: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения".

А теперь, по просьбе МВД, эту статью Конституции будем не замечать?

Или будем уведомлять суд, что мы эту статью нарушили, а теперь суду требуется это узаконить?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
дом номер пять написал 20.04.2024 11:57
Денежные переводы не являются перепиской, переговорами и сообщениями. Поэтому под 23-ю статью они не подпадают.
Что касается информации о соединениях между абонентами, то это норма весьма спорная, тут нет вопросов. По крайней мере, спорная для государства, претендующего на ранг демократического. Хотя бороться с орг.преступностью и терроризмом без этого очень сложно. Это проблема, которую надо решать быстро, но продуманно и детально.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Экс-министр культуры просится на фронт
Экс-министр культуры просится на фронт
08.04.2024
Доклад А.Гребенника о строительстве на спецкоммуникациях в Москве
Доклад А.Гребенника о строительстве на спецкоммуни...
13.04.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МВД просит разрешить ему, в отдельных случаях, не соблюдать конституцию (1)
Убийства журналистов будут расследовать? (2)
Страны НАТО готовятся вступить в открытый конфликт с РФ? (2)
Англичанка гадит в мозги (1)
США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году (5)
Через 3 года - война с Эстонией (7)
Доля закрытых расходов бюджета стала рекордной (5)
Германский министр в бомбоубежище (10)
Палестина остается частью Израиля (6)
До 70% камер на российских дорогах могут отключить (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: США и Китай стали главными покупателями российского урана
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Дело Техаса
Дарья Митина Дарья Митина: 35 лет назад в СССР появились первые свободные профсоюзы. Что с ними сейчас?
Дарья Митина Дарья Митина: Дурной пример заразителен
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss