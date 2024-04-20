МВД просит разрешить ему, в отдельных случаях, не соблюдать конституцию

МВД России подготовило проект, согласно которому следователи получат право приостанавливать денежные переводы в случае наличия оснований того, что они использовались в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.
Также МВД предлагает наделить следователя и дознавателя полномочиями по получению по уголовному делу информации о соединениях между абонентами в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов в порядке, установленном законом.
Статья 23 Конституции РФ в пункте 2 гласит: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения".
А теперь, по просьбе МВД, эту статью Конституции будем не замечать?
Или будем уведомлять суд, что мы эту статью нарушили, а теперь суду требуется это узаконить?
А.Б.
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дом номер пять написал 20.04.2024 11:57
Что касается информации о соединениях между абонентами, то это норма весьма спорная, тут нет вопросов. По крайней мере, спорная для государства, претендующего на ранг демократического. Хотя бороться с орг.преступностью и терроризмом без этого очень сложно. Это проблема, которую надо решать быстро, но продуманно и детально.