Америка продолжит войну с Россией

"Я приветствую факт одобрения Палатой представителей в США нового большого пакета помощи Украине, которая использует оружие, предоставляемое НАТО, чтобы уничтожить российские военные возможности. Это способствует нашей безопасности в Европе и Северной Америке", - утверждал Столтенберг.

Предельно откровенно, мне кажется. Никакой болтовни о ценностях - Украина должна уничтожать российские военные возможности, что способствует безопасности в Европе и Северной Америке. Пока медведя кусают блохи, ему не до охоты на крупного зверя.

Закончится Украина - есть Польша и Румыния. Финны с эстонцами тоже годятся.

«Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях», — заявил по этому поводу Илон Маск.

Так выхода и не предусмотрено, капитализм - это вечная война, когда локальная, а когда и мировая. А то, что молодежь гибнет, так больше свежих девочек достанется богатым старикам.

А.Б.