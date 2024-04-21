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Московский листок

США заметили нарушения прав человека в Палестине

Опубликовано 21.04.2024 в разделе комментариев 0

израиль правые газа
США заметили нарушения прав человека в Палестине

США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), об этом в ближайшие дни объявит госсекретарь Энтони Блинкен.

В ограничительные списки попадет батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном Берегу реки, которые имели место до нападения палестинских боевиков на Израиль.

Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.

Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии и полиции, но они не будут подвергнуты санкциям благодаря исправлению проблем.

Расследование против батальона «Нецах Иегуда» началось в конце 2022 года, когда солдат обвинили в причастности к нескольким случаям насилия в отношении палестинского гражданского населения.

То есть получается, у палестинцев были причины напасть на Израиль? Ну раз проводилось расследование, и исправлены какие-то проблемы, значит, они были? Да, в общем, весь мир наблюдает эти проблемы в прямом эфире.

Не скажу, что эти причины были достаточными, чтобы напасть на мирных наркоманов в пустыне, которые тусили и слушали музыку. Но ведь и наказание израильским военным тоже носит чисто символический характер: не получат военную помощь, как будто в ЦАХАЛ помощь поступает побатальонно. Ну и обучаться не смогут у американских инструкторов - ну станут обучаться местных, которые не хуже, а то и получше... А вот иметь счета в банках и собственность за границей - это пожалуйста.

 А.Б.



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