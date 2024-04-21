На Украине могут ввести отключения света на 4–6 часов

В связи с повреждениями энергетических объектов на Украине власти могут принять решение об отключении света на четыре – шесть часов в сутки в жилых домах, заявил директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко в беседе с украинской версией журнала Forbes.

"Украина вряд ли пройдёт пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно-оптимистичный сценарий. В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение четырёх – шести часов в сутки", — пояснил Харченко.

Также эксперт считает, что "апокалипсиса" в стране не будет, а подстанции и сети будут оперативно восстановлены. Иная ситуация складывается с ремонтом генерации, так как компания "Укргидроэнерго" потеряла 35% мощности, или около 1,5 гигаватт. Несколько электростанций на Украине были практически полностью уничтожены и не подлежат восстановлению.