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Московский листок

Суд арестовал обвиняемых в поставке некачественных продуктов в армию

Опубликовано 21.04.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Суд арестовал обвиняемых в поставке некачественных продуктов в армию

Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о поставках некачественных продуктов по завышенной стоимости для Министерства обороны Российской Федерации.

«Столичный суд избрал меру пресечения фигурантам дела по факту ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Троих обвиняемых — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — заключили под стражу на два месяца, до 19 июня 2024 года. Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

А может, все дело в порочности самой системы конкурсных закупок для армии? Хорошо, что имеем дело пока с "честными" жуликами. А ведь в открытом конкурсе может участвовать даже ГУР - ну, не как юрлицо, а примерно как ИП Буданов. Почему нет?

Почему армия сама не обеспечивает себя жратвой через сеть подведомственных агропредприятий? Там хотя бы возможен контроль на всех этапах, и в банке с тушенкой скорее всего окажется мясо, а не шкурка бычка, да еще сдобренная какой-нибудь отравой...

А.Б.



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