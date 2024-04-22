Ленин родился в апреле,

когда расцветает земля,

когда позабыты метели

и в рощах цветут тополя".

Запомнилось с детства... Кто написал, не помню.

Сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина. Дата не круглая, поэтому никто не вспоминает. А меня в этот день принимали в пионеры, на площади в Химках. Говорили, что мне очень повезло в жизни, потому что в пионеры нас приняли в день столетия Ленина... Ну да, повезло. Наверно...

В то время на каждом колхозном заборе висел транспаранты: "Наша цель коммунизм!" Время шло, заборы падали, транспаранты перевешивали на другие заборы.

Сейчас уже давно нет ни транспарантов, ни колхозов, только заборы остались, но сохраняют они уже совсем не социалистическую собственность.

А какая у нас теперь цель? Не коммунизм - это точно. А какая?

Нет цели. Живем настоящим. Потом столь же бессмысленно умираем. Как плесень.

А.Б.