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Московский листок

Ленин родился в апреле...

Опубликовано 22.04.2024 в разделе комментариев 1

социализм революция ленин
Ленин родился в апреле...

Ленин родился в апреле,

когда расцветает земля,

когда позабыты метели

и в рощах цветут тополя".

Запомнилось с детства... Кто написал, не помню.

Сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина. Дата не круглая, поэтому никто не вспоминает. А меня в этот день принимали в пионеры, на площади в Химках. Говорили, что мне очень повезло в жизни, потому что в пионеры нас приняли в день столетия Ленина... Ну да, повезло. Наверно...

В то время на каждом колхозном заборе висел транспаранты: "Наша цель коммунизм!" Время шло, заборы падали, транспаранты перевешивали на другие заборы.

Сейчас уже давно нет ни транспарантов, ни колхозов, только заборы остались, но сохраняют они уже совсем не социалистическую собственность.

А какая у нас теперь цель? Не коммунизм - это точно. А какая?

Нет цели. Живем настоящим. Потом столь же бессмысленно умираем. Как плесень.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.- Ленин Путин, какая разница , паразиты на теле русского народа, а украинцы
это уже не плесень, избавились написал 22.04.2024 10:18
Уже с момента голосования по конституции за поправки, выдвинутые пакетом и с голоса (что само по себе грубо противоречило всей процедуре) стало очевидно, что избирательный процесс в России сведен к техническому утверждению заранее назначенных результатов.
Все математические модели с того момента перестали вообще давать хоть сколько-нибудь внятный результат, так как число "аномальных" голосов по ним стало приближаться к числу укладывающихся в модель. Понятно, что с такими ошибками ее просто нет смысла считать - она перестает отражать хоть какую-то реальность.
Выборы 2024 года продолжили тенденцию, и нет ни малейших сомнений, что парламентские "выборы" пройдут в том же сценарии - само голосование превращается в сугубо техническую, хотя пока и необходимую с точки зрения исполнения протокола формальность.
И уж кто-то, а главный выгодополучатель сложившейся системы знает и понимает ее лучше любого другого, поэтому даже для картинки изображать какое-то иное, отличающееся от прежнего ритма, поведение не видит никакого смысла.
Любой нормальный деспот под конец правления (или жизни - обычно это одно и то же) попадает в ситуацию полного одиночества. Ему не с кем и не о чем разговаривать кроме текущих дел, которыми он нехотя занимается от случая к случаю. Даже в случаях кризисных ситуаций деспот обычно впадает в прокрастинацию, так как кризисы в его координатах отсутствуют, он никогда к ним не готов, а потому реагирует с опозданием без намека на опережение.
Если взять диктаторов современности, правивших не одно десятилетие, то все они в конечном итоге проходили один и тот же путь. И заканчивали его в полном одиночестве.
Российский их коллега - обычный среднестатистический пример того же самого. Поэтому образ действий его теперь будет таким до самого конца. Кроме самой власти, у него и ему подобных нет никаких иных интересов и забот. За нее он будет цепляться до самого конца. Все остальное - это обременительное приложение к ней, а потому психологически для подобных людей чем меньше таких обременений - тем комфортнее.
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