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Московский листок

США готовят ядерный удар по России

Опубликовано 22.04.2024 в разделе комментариев 2

война атомная бомба
США готовят ядерный удар по России

Власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом отношении, а это значит, что мы просто реализуем общую политику", - сказал он.

По словам Дуды, этот вопрос "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров".

Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.

США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Россия только недавно пошла на размещение ядерного оружия в Белоруссии.

Я бы добавил сюда и сообщения об ударах украинских БПЛА по российским РЛС на западном направлении. К ходу боевых действий РЛС отношения не имеют. Это элементы СПРН, ослабление которой можно считать подготовкой к превентивному ядерному удару по России.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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путин делает пластические операции 2 недели, сношает мололеньких гимнасток, и кто скажет
это уже не плесень, избавились написал 22.04.2024 11:32
России произошел мощный пожар на машиностроительном заводе "ЭНИКмаш" в Воронеже. Как сообщают российские телеграм-каналы, пожар бушует в складских помещениях, пожару присвоен третий ранг сложности.
Очаг возгорания, по словам очевидцев, находится в цехе по производству электрооборудования.
А в результате пожара три человека погибло, еще двое пострадали. Погибших нашли под завалами сотрудники МЧС.
Впоследствии стало известно, что пожар на воронежском заводе "ЭНИКмаш-В" локализовали на площади 500 квадратных метров. Из горящего цеха вынесли четыре баллона с пропаном и один с кислородом. Была угроза взрыва.
На улицах города пробки из-за большого количества дыма и плохой видимости.
Завод ЭНИКмаш специализируется на кузнечно-прессовом машиностроении.
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можно считать подготовкой к превентивному ядерному удару по России
Кущ ядерный написал 22.04.2024 11:04
Всьо просто. Готовым быть лучше, чем неготовым. И не нужно из этого выкручивать истерику в три ручья. Совок вообще был всегда готов и ничего.
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