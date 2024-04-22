США готовят ядерный удар по России

Власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом отношении, а это значит, что мы просто реализуем общую политику", - сказал он.

По словам Дуды, этот вопрос "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров".

Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.

США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Россия только недавно пошла на размещение ядерного оружия в Белоруссии.

Я бы добавил сюда и сообщения об ударах украинских БПЛА по российским РЛС на западном направлении. К ходу боевых действий РЛС отношения не имеют. Это элементы СПРН, ослабление которой можно считать подготовкой к превентивному ядерному удару по России.

А.Б.