Заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит пресс-служба правительства.
В воскресенье он принял участие в церемонии открытия Ганноверской ярмарки.
"Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", — сказал Шольц.
При этом в рамках того же выступления канцлер ФРГ поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией, в том числе и за разработку новых месторождений.
Ранее Путин в интервью Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля".
А если Шольцу плевать на конкурентоспособность германской экономики?
Если немцы построили автомобильные заводы в России, и не дождавшись даже выхода на рентабельность, тут же их позакрывали - это что? И отдали весь русский рынок китайцам.
Может, он зарплату в юанях получает?
А.Б.
|
|