Заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит пресс-служба правительства.

В воскресенье он принял участие в церемонии открытия Ганноверской ярмарки.

"Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", — сказал Шольц.

При этом в рамках того же выступления канцлер ФРГ поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией, в том числе и за разработку новых месторождений.

Ранее Путин в интервью Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля".

А если Шольцу плевать на конкурентоспособность германской экономики?

Если немцы построили автомобильные заводы в России, и не дождавшись даже выхода на рентабельность, тут же их позакрывали - это что? И отдали весь русский рынок китайцам.

Может, он зарплату в юанях получает?

А.Б.