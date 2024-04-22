ВСУ атаковали "Коммуну"

Утром 21 апреля ВСУ атаковали объекты в Севастополе, удар пытались нанести противокорабельной ракетой, военным удалось ее сбить.

Обломки ракеты упали на старейшее судно военно-морского флота России -спасательне судно "Коммуна". В результате атаки на борту начался пожар, но его потушили. Известно, о двух пострадавших – они получили лёгкие травмы.

Спасательное судно "Коммуна" было спущено на воду ещё в 1913 году, его принимал в состав флота еще государь император Николай Второй. До 1922 года оно носило название "Волхов". Но это не боевой корабль - судно специализируется на спасении подводных лодок. Фактически оно старейшее из тех, что стоит на вооружении не только в русском флоте, но и в принципе самое старое судно в мире, находящееся на службе.

Какой смысл в атаке на спасательное судно? Ну, наверно, чтоб не спасали...

А.Б.