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Московский листок

Не для защиты ли Ивановых принималась статья о дискредитации армии?

Опубликовано 24.04.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Не для защиты ли Ивановых принималась статья о дискредитации армии?

Пока я "одним днем" в компании с Алексеем Неживым летал в Пермь на конференцию по поводу создания местного отделения нашего профсоюза НП "Новый труд", в Москве арестовали заметителя министра обороны - ну на минуту нельзя оставить, то проворуются, то Родине изменят...

Естественно, министр Шойгу даже понятия не имел, что его заместитель такой мерзавец, хотя работал с ним еще по руководству Московской области.

По задержанному замминистра вот что сразу отыскалось:

Вторая жена — Светлана Александровна Иванова, предприниматель, владеет «Metropol Fashion Group». Экс-ведущая программы «Снимите это немедленно!» на СТС. Гражданка Израиля.

Что, военной контрразведке не было известно, что жена носителя государственной тайны иностранная гражданка? И там не знают поговорку, что "жена еврейка не роскошь, а средство передвижения"?

Ну ладно, после правительства Московской области в карьере Иванова было не сразу Министерство обороны, а компания "Оборонстрой". А то министр Шойгу, сам по первой профессии строитель, не знает, как тырят на строительстве? Но, видимо, его устраивало, как тырят, иначе не взял бы Иванова к себе в замы...

Согласно журналистским расследованиям, Иванов и его супруга Светлана потратили свыше миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, а также покупку драгоценностей и одежды, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением Мариуполя.

И это при том, что в разработке ФСБ замминистра состоял уже 5 лет. То есть воровство на Мариуполе происходило уже под бдительным контролем "органов", так получается? И денег там вращалось куда больше, чем жалкий миллион рублей, за который взяли Иванова...

И теперь самое интересное - а никому ничего не будет за "дискредитацию вооруженных сил"? Статья ведь подразумевает любую дискредитацию, неважно, правда это или вымысел...

Не для защиты ли Ивановых она принималась, нет?

Вот сейчас в военном госпитале лежит с оторванной ногой настоящий герой, его, собственно, уже хотели представить к высокому званию, но вот требуют, чтобы документы пошли наверх, 7 миллионов рублей - для заместителя министра обороны сумма смешная, а для рядового защитника Отечества явно неподъемная... Вон у арестованного Иванова вся грудь в орденских планках, хотя с автоматом в окопе он вроде и не замечен был... Но кредитоспособен.

Я бы и записал интервью с раненым героем, и выложил везде, но ведь доказать-то я не смогу ничего - справок же ему о требовании денег не дали. А дискредитация вооруженных сил как с моей стороны, так и с его - в полный рост. И будет не герой, а диссидент. Срок, наверно, не дадут, ограничатся условным или штрафом. Прецеденты случались.

А.Б.



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