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Московский листок

За панихиду по Навальному запретили в служении

Опубликовано 24.04.2024 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл
За панихиду по Навальному запретили в служении

Клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрия Сафронова запретили в служении на три года, документ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он проводил панихиду 26 марта на Борисовском кладбище на 40 дней после смерти Навального.

Сафронова лишили права носить рясу и крест, а также направили на этот срок в храм преподобного Пимена Великого в качестве псаломщика.

Сафронов родился 29 марта 1974 года в Москве, окончил Московскую духовную семинарию. В декабре 2006 года он получил сан диакона и начал служить в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Я, честно говоря, не знаю, в каких отношениях с церковью находился покойный Навальный, но отлучен от церкви он точно не был. Так почему нельзя по нему служить панихиду?

Иисус вон висел на кресте рядом с разбойниками, и ничего, никто не запрещает изображать его на распятии...

И храм Покрова Пресвятой Богородицы, как и сам праздник Покрова никто не запрещает, хотя его история прямо подпадает под статью о дискредитации вооруженных сил.

 А.Б.



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