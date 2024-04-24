В России побит рекорд по размеру взяток среди сотрудников МВД

Два офицера Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), одного из самых засекреченных подразделений российской полиции, сумели незаконно обогатиться на пять миллиардов рублей. Как считает следствие, эту огромную сумму полицейским выплатил администратор крупной криптобиржи.

По масштабам взяток они трижды превзошли прежнего рекордсмена, печально известного полковника Захарченко с его 1,4 миллиарда рублей. Суд уже арестовал обвиняемых, но заочно, поскольку они успели скрыться за границей.

По информации издания «Коммерсантъ», под следствием оказались бывшие сотрудники БСТМ МВД России Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, они получали взятки в криптовалюте (биткоине и эфириуме) около 2,5 года — с марта 2019 по октябрь 2021 года. При этом они как-то узнали, что на них завели дело, и успели покинуть Россию.

Следователи считают, что офицеры могут скрываться в ОАЭ — один из них владеет апартаментами в дубайском небоскребе «Бурдж-Халифа», самом высоком здании мира.

Думаю, что фракции "Единая Россия" пора ставить на голосование законопроект о дискредитации органов внутренних дел. И тогда преступниками окажутся не сотрудники секретного подразделения, а те, кто про них сообщил...

Да, в общем, можно принять и рамочный закон о дискредитации вообще всех сотрудников на государствуенной службе и членов их семей. И тогда у нас в стране не будет вообще никакой коррупции, а сидеть будут только те, кто покусился на дискредитацию государства.

А.Б.