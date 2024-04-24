Тиньков посылает нас с другой планеты

Предприниматель Олег Тиньков, который признан иноагентом в РФ, заблокировал в WhatsApp, которая принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена, всех своих друзей из института, которые проживают в Москве и Санкт-Петербурге. Он отметил, что ему не интересны люди, которые летают в Москву, он с ними не разговаривает.

«Я заблокировал своих институтских товарищей петербургских, московских, там порядка 50-100 человек, в своем WhatsApp», — заявил Тиньков в интервью Михаилу Козыреву, который тоже признан иноагентом в РФ.

Тиньков подчеркнул, что люди, посещающие Москву, являются для него людьми с другой планеты. Кроме того, он отметил, что Россия — это не его страна, собственного бизнеса у предпринимателя в стране не осталось.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Тиньков может отказаться от российского гражданства. Это является правом любого человека, который принял подобное решение.

Интересно, а я вот вчера ночью как раз прилетел в Москву, правда, из Перми, где еще более глубокая Россия, чем Петербург. Но Песков на это не отреагировал почему-то, а мог бы - мы открывали отделение профсоюза "Новый труд", который защищает интересы 10 миллионов самозанятых в России, от таких, как Тиньков. И Песков тоже, если подумать.

Интересно, Тиньков продал весь бизнес в России, а у меня в телефоне приложение банка с его персональным брендом. Или он фамилию тоже продал кому-то из "инопланетян"? А то как-то нехорошо получается - миллионы вкладчиков доверяют бизнесмену Тинькову свои деньги, а его уже и след простыл...

Придется и реквизиты банка Тинькофф из сбора пожертвований убрать, а то как-то смешно после фразы: "Пока это совершенно безопасно"...

А.Б.