Прокуратура защищает персональные данные жильцов. А жильцов - нет!

22 апреля 2024 года жильцам дома по Жигулёвской улице 4 к. 2 (Москва) пришло письмо из прокуратуры с приглашением прибыть (23 апреля) в управу района Кузьминки. Людей приглашали для участия в рабочей встрече, организованной «Кузьминской межрайонной прокуратурой совместно с представителями Управы района Кузьминки г. Москвы и ООО «Сз «Новый формат», в связи с поступающими обращениями жителей о возможных нарушениях жилищных прав».

Напоминаем. Обращения жителей были вызваны активностью некой многоименной конторы «Новый формат» (ранее «Пионер финанс», «Пионер Инвест» и т.д.) Данная контора объявила себя собственником данного дома и выживает людей всеми возможными способами, начиная от «ремонта», делающего пребывание в доме всё более затруднительным, кончая натравливанием судей и приставов. Вроде бы людям и предлагают переселиться не на улицу, а в другой дом (Жигулёвская 3 к. 3), только вот это здание переведено в нежилое, регистрацию на новом месте не дают, назад тоже не возвращают, а с нового места по Жигулёвской 3/3 «Новый формат» уже просит на улицу тех, кто был поселён в него ранее. Подробно — https://dzen.ru/a/ZcxwyKJdO3PRT2Z6

Итак, мы пришли в Управу района Кузьминки. Присутствовавшие в зале представители прокуратуры и «Нового формата» категорически выступали против присутствия корреспондента «Рабочего компаса».

Представители «Нового формата» были от души возмущены:

«Было решено организовать эту встречу в связи с тем, что вы неоднократно обращались с жалобой в прокуратуру. Вы каждый раз устраиваете цирк, то депутатов вызываете, то СМИ вызываете. Мы хотим

с вами решить проблему, не захотели без суда выселяться - мы пошли в суд. Получили решение — вы опять устраиваете весь этот цирк. Ваша цель — не решить вопрос, ваша цель — из этого мероприятия, на которое прокуратура прийти согласилась, устроить цирк».

У жильцов, естественно, было несколько иное мнение насчёт конструктивности действий «Нового формата»:

«Когда наш дом вместе с нами ломали – это не капитальный ремонт. Когда МЧС приезжало — ничем, говорит, не можем помочь. Когда ломают газифицированный дом с людьми — это нормально?»

Категорически против корреспондента были и представители прокуратуры. Они запрещали и снимать, и вести диктофонную запись, и даже присутствовать. Объясняли прокурорские это тем, что они должны защищать от разглашения персональные данные жильцов, которые могут быть озвучены во время собрания.

Жильцы, присутствовавшие на собрании, единодушно заявляли, что хотят присутствия корреспондента. Но прокуратура настаивала на сохранение персональных данных, несмотря ни на что.

Также прокуратура заявляла, что для съёмок «нужно заранее получить разрешение управы» (А вот интересно, когда дом вместе с жильцами ломать, такое разрешение не нужно? Или это разрешение было? — А.З.)

После того, как оператор покинул собрание, стало очевидно, почему в прокуратуре работают такие стесняшки.

Как рассказывают жильцы, весь разговор сводился к совету жильцам — переселяться, куда скажут господа из «Нового формата». Также прокуратура заявила, что будет держать всё под контролем.

Впрочем, на все вопросы жильцов прокурорская работница заявляла - это не в моей компетенции. Это не ко мне,

это в суд.

«Нас переселяют в коммерческое жильё, непонятно, когда мы вернёмся назад, Говорят, всех обратно переселят, обязательно в свои комнаты. Мы в этом не убеждены. По плану работ планировка здания полностью меняется. Мне предложат другую комнату, она уже не в моей собственности будет. Таким образом я лишаюсь своей собственности» (напоминаем, часть жильцов приватизировала свои комнаты, но чистильщиков общежития это не останавливает) — комментируют ситуацию жильцы.

Напоминаем, о ситуации, когда после такого вот ремонта человек выиграл суд, но всё равно не может въехать в свою комнату, мы уже писали — https://dzen.ru/a/Zfvu_CQryRI04SDF

Такие дела.