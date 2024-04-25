Арестована за взятки министр здравоохранения без медицинского образования

Арестована за взятки бывший зампред прпавительство Московской области Светлана Стригункова. Не замминистра обороны, конечно, но учитывая масштабы - МО второй регион страны по размерам, серьезно. Особенно учитывая, что и арестованный Иванов работал изначально в правительстве столичной области, еще, вероятно, даже не помышляя о военной карьере.

Я понимаю, если б Иванов закончил военное училище, курсантом ночами читал Клаузевица, а утром ломал головой кирпичи - готовился к военной карьере... Но он спокойно учился в МГУ и не помышлял, как говорится. Какие у него могли быть мотивы к военной службе? Особенно в ее тыловом варианте. Только корыстные, какие еще.

Да ведь и видно все было невооруженным глазом - жил-то барином, я б сказал, по-княжески, в особняке, построенном для княгини Волконской, а на финал оказавшемся в собственности Анна фон Мекк. А теперь вот Иванов... Ну неужели нельзя было поинтересоваться, как чиновник с годовым доходом в 14 миллионов рублей стал владельцем такой недвижимости?

Та же история и со Стригунковой - почему сорокалетняя выпускница выпускница госуниверситета управления по специальности «Государственное и муниципальное управление» возглавила минздрав Подмосковья? Что, в области не хватает опытных врачей, в том числе и главных врачей весьма крупных даже по федеральным меркам больниц?

И с чего бы она вдруг прикипела к медицине, став даже зампредом областного правительства, не оставила и поста министра здравоохранения? Она что, мечтала о лаврах Пирогова или Воино-Ясенецкого? Ясно же, что и тут главный мотив - корысть...

И никаких сомнений - вот меня сейчас спроси, готов ли я возглавить министерство здравоохранения Подмосковья? Хотя вроде и медицинский институт закончил когда-то, и по распределения работал именно в Московской области, и даже главным врачом небольшого ЛПУ успел побыть. Но отвечу - нет, я сильно поотстал от медицинской жизни, не потяну. Потому что все же представляю себе специфику этой работы. А если б не представлял - да с нашим удовольствием! Нигде театр оперы и балета возглавить не нужно? А МЧС или там военный округ?

А.Б.