Исходом украинского конфликта будут довольны далеко не все, заявил в интервью Fox News Владимир Зеленский. При этом он выразил уверенность в победе Киева.

Ну, понятно, ежели москали по-всякому проиграют, то они и недовольны будут по-всякому. Но мнение москалей на западе вообще никого не волнует, из числа людей нас там давно вычеркнули, причем всех.

Речь именно о полноценных людях, истинных арийцах и прочих. Они-то чем будут недовольны?

Оно понятно, так называемые широкие народные массы довольны тоже быть не могут: в итоге "перемоги" им достанется разоренная страна, вдобавок оптом и в розницу проданная за долги.

Для людей лучше было бы эту войну России проиграть. Не то, чтобы порядки в РФ были такие замечательные. Ничего подобного. Но долги Зеленского и компании нескольким поколениям украинцев выплачивать не придется.

И такой исход понравится далеко не всем.

А.Б.