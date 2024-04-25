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Московский листок

В России обеспечено равноправие полов

Опубликовано 25.04.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В России обеспечено равноправие полов

В отчете Минтруда: «Положение российских женщин в сфере труда дает основания говорить об обеспечении гендерного равенства», — констатируется в документе.

«Случаи выплаты несправедливой заработной платы женщинам (в меньшем размере, чем мужчинам, занимающим рабочие места или должности с аналогичной сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда) являются нарушением трудового законодательства. Следовательно, разница в оплате труда мужчин и женщин обусловлена не полом, а сложностью, условиями труда», — указывает Минтруд.

То есть если женщине платят меньше, чем мужчине за ту же самую работу, то это не половая дискриминация, это другое...

Было б неплохо, чтобы чиновники сами перечитывали документы, которые готовят.

Показатель гендерного неравенства в зарплатах в России выше, чем в Европе, признавал в 2021 году министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, только 36,5% работающих женщин довольны своим окладом. По данным Росстата за 2021 год (наиболее актуальная информация по состоянию на сегодняшний день), зарплата женщин в России в среднем на 27,5% ниже, чем зарплата мужчин (48,59 тыс. против 67,1 тыс. руб.).

Но "это другое"...

 А.Б.



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