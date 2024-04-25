В России утвердили новый стандарт лечения ОРВИ - без антибиотиков

Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), из него исключены антибиотики.

При этом в перечень вошел ряд других препаратов, в том числе кагоцел. Странно, чсто не вошли средства от сглаза и наговора.

Кроме того, Минздрав расширил список врачей, которые могут проводить диагностику ОРВИ. Если раньше перечень включал прием у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, то теперь в него включены акушер-гинеколог, гематолог и пульмонолог.

Хотя, если подумать, почему диагноз ОРВИ не имеет права поставить вообще любой врач?

Расширился и перечень инструментальных методов лечения ОРВИ. В него вошла пульсоксиметрия. Хотя "лечение" пульсоксиметром все равно, что "лечение" градусником.

А.Б.