Это было в степях Херсонщины...

В Херсонской области в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка были жестоко убиты семь человек, в связи с убийствами было задержано двое подозреваемых, которые сознались в содеянном. В момент совершения преступления они были сильно пьяны.
Один из задержанных был ранее судим за умышленное убийство и незаконный оборот наркотиков, а в 2021 году его осудили за кражу.
Задержанные, которые служили в 144-й мотострелковой бригаде, хотели поселиться в поселке, но после того, как глава Абрикосовки сообщила им об отсутствии свободных домов, они расправились с ней.
Подозреваемые также сожгли два дома, используя топливо и гранаты, и попытались поджечь третий. Предполагается, что среди жертв есть хозяйка одного из домов, трое местных жителей и двое силовиков, которые стали жертвами хаотичной стрельбы.
Я сообщал, что не комментирую ход военных действий, чтобы не вызывать претензий по дискредитации вооруженных сил. Но в данном случае речь не о боевых действиях. В том смысле, что речь не о боевых действиях, которые ведет государство, а о боевых действиях военнослужащих в отношении гражданского населения.
Сразу вспоминается "Свадьба в Малиновке", "Неуловимые мстители" - все в тех местах происходило... Вот только жанр не комедия, и даже не вестерн, а ужастик в полный рост.
А.Б.
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Хотя все, в репортажах из зала суда убедились, что все уши на месте. написал 26.04.2024 11:32
неспроста это написал 26.04.2024 11:08
Давайте разберем конкретный пример: теракт в Крокус Сити. Как вы знаете, четверых задержанных в первый день тоже пытали: били электрическим током, а одному отрезали ухо и заставили его съесть. В результате все четверо дали показания и рассказали, кто и за какие деньги их нанял. В том, что они действительно причастны к теракту, сомнений очень мало: внешность и одежда у них совпадают с террористами на видеозаписях, а машина, в которой их остановили, действительно уезжала из Крокус Сити.Пытки в российской правоохранительной системе настолько обыденны, что заявления сорина следует как минимум воспринимать всерьез. И этот пример очень хорошо показывает вторую половину проблемы, которую мы частично затронули в примере с Крокус Сити пытки не только приводят к наказанию невиновных, но и дают возможность настоящим преступникам этого наказания избежать. Ведь если Сорина действительно заставили себя оговорить значит, убийцей был кто-то другой. Может быть, это кто-то из других фигурантов дела, а может, и вообще посторонний человек, который сейчас свободно ходит по улицам. Но способов отличить невиновных от преступников у нас больше нет, поскольку подорвано доверие ко всем действиям следствия в этом деле.Узнать, кто на самом деле стоял за терактом в Крокусе, мы теперь тоже не можем: ложная версия уже прозвучала и силовики будут вынуждены настаивать на ней до конца, ради сохранения своего имиджа и имиджа своего руководства. То есть никакого расследования и поиска реальных заказчиков и организаторов этого теракта, скорее всего, не будет. А если оно и состоится, то все дальнейшие показания задержанных будут идти через запятую после отрезанных ушей и никак иначе.
Другими словами, использование пыток дискредитирует работу силовиков в конкретном деле, а систематический характер пыток бросает тень на всю их работу в принципе. Даже когда речь идет о реальных, а не вымышленных преступлениях; даже если у следствия есть реальные основания кого-то подозревать.
Чтобы часы показали неправильное время, достаточно, чтобы сломалась одна шестеренка, и то, что все остальные работают правильно, никакой роли уже не играет.
Верить таким часам уже нельзя.
неспроста это написал 26.04.2024 11:07
Национал - социализм, нацизм - не то, чтобы порядки в РФ были такие замечательные. Ничего подобного.
Но как непросто и неспроста.
Московская область.
Еврей Абрамович выкупил у Московской области часть Мещерского леса. Сейчас там строительство - Сколков бор, Еврейский центр, Кунцево 2, Кунцево 9.
Вместо леса живут евреи, а местные жители рабочего поселка Заречье ходят в Мещерский лес с улицы Тихая мимо стены с колючей проволокой и камерами видеонаблюдения.
Как лес превратился в площадь застройки жилья для богатых евреев?
Почему местные жители отгорожены от богатых евреев колючей проволокой?
Капитализм это когда по закону, социализм это все равны, а нацизм это под лозунгом о великой России , тупо грабят народы этой самой России. И апофеозом эта СВО , под лозунгом об интересах России гонят народы этой самой России на фронт, без современного оружия, без противоракетной обороны тылы России.
И большевик ленинец Анатолий в первых рядах агитаторов воевать за национал-социалистов России, или кто-то сомневается в умственных способностях евойнных, типа мы воюем не за имущество нацистов России, мы воюем за интересы России.