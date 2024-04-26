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Московский листок

Это было в степях Херсонщины...

Опубликовано 26.04.2024 в разделе комментариев 3

суд закон
Это было в степях Херсонщины...

В Херсонской области в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка были жестоко убиты семь человек, в связи с убийствами было задержано двое подозреваемых, которые сознались в содеянном. В момент совершения преступления они были сильно пьяны.

Один из задержанных был ранее судим за умышленное убийство и незаконный оборот наркотиков, а в 2021 году его осудили за кражу.

Задержанные, которые служили в 144-й мотострелковой бригаде, хотели поселиться в поселке, но после того, как глава Абрикосовки сообщила им об отсутствии свободных домов, они расправились с ней.

Подозреваемые также сожгли два дома, используя топливо и гранаты, и попытались поджечь третий. Предполагается, что среди жертв есть хозяйка одного из домов, трое местных жителей и двое силовиков, которые стали жертвами хаотичной стрельбы.

Я сообщал, что не комментирую ход военных действий, чтобы не вызывать претензий по дискредитации вооруженных сил. Но в данном случае речь не о боевых действиях. В том смысле, что речь не о боевых действиях, которые ведет государство, а о боевых действиях военнослужащих в отношении гражданского населения.

Сразу вспоминается "Свадьба в Малиновке", "Неуловимые мстители" - все в тех местах происходило... Вот только жанр не комедия, и даже не вестерн, а ужастик в полный рост.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Опять ты, "Сорин", тупой юдяра, с "отрезанными" и даже "съеденными" ушами вылез!
Хотя все, в репортажах из зала суда убедились, что все уши на месте. написал 26.04.2024 11:32
Ну, так слушай юдовская мррразь! История повторяется и будет повторяться, пока вопрос не будет закрыт окончательно по настоящему. Я не хотел снова во все это влазить, но ты, выродок, вынуждаешь. Не даешь мне помолчать. В Хан-Юнисе, из которого ушли сионистские выродки, найдено массовое захоронение. И, в том числе, людей, захороненных заживо. Как в тех захоронениях, которые находили деникинцы в 1919 году. И, пусть товарищи коммунисты не фыркают носиками и не ставят мне минусов. Я не про Буденого с Чапаевым.
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раб Божий Сорин И.Л.-
неспроста это написал 26.04.2024 11:08
на самом деле, у любит он паяльник в попку и погорячее, есть лишь один маленький нюанс: чтобы получить на камеру нужные показания, сорина пытали. Сначала душили пластиковым пакетом, потом просто били, пока тот не признался во всем, что от него требовали. Обыск проходил без понятых их роль выполняли, судя по всему, сотрудники в штатском и длился меньше десяти минут: силовики просто подложили паспорт и взрывчатку в вещи Игоря, а потом демонстративно их нашли. После задержания избивали еще несколько раз. А когда он отказался давать новые показания против себя и сообщил о пытках своему адвокату избили вновь, чтобы отказался от своих слов.
Давайте разберем конкретный пример: теракт в Крокус Сити. Как вы знаете, четверых задержанных в первый день тоже пытали: били электрическим током, а одному отрезали ухо и заставили его съесть. В результате все четверо дали показания и рассказали, кто и за какие деньги их нанял. В том, что они действительно причастны к теракту, сомнений очень мало: внешность и одежда у них совпадают с террористами на видеозаписях, а машина, в которой их остановили, действительно уезжала из Крокус Сити.Пытки в российской правоохранительной системе настолько обыденны, что заявления сорина следует как минимум воспринимать всерьез. И этот пример очень хорошо показывает вторую половину проблемы, которую мы частично затронули в примере с Крокус Сити пытки не только приводят к наказанию невиновных, но и дают возможность настоящим преступникам этого наказания избежать. Ведь если Сорина действительно заставили себя оговорить значит, убийцей был кто-то другой. Может быть, это кто-то из других фигурантов дела, а может, и вообще посторонний человек, который сейчас свободно ходит по улицам. Но способов отличить невиновных от преступников у нас больше нет, поскольку подорвано доверие ко всем действиям следствия в этом деле.Узнать, кто на самом деле стоял за терактом в Крокусе, мы теперь тоже не можем: ложная версия уже прозвучала и силовики будут вынуждены настаивать на ней до конца, ради сохранения своего имиджа и имиджа своего руководства. То есть никакого расследования и поиска реальных заказчиков и организаторов этого теракта, скорее всего, не будет. А если оно и состоится, то все дальнейшие показания задержанных будут идти через запятую после отрезанных ушей и никак иначе.
Другими словами, использование пыток дискредитирует работу силовиков в конкретном деле, а систематический характер пыток бросает тень на всю их работу в принципе. Даже когда речь идет о реальных, а не вымышленных преступлениях; даже если у следствия есть реальные основания кого-то подозревать.
Чтобы часы показали неправильное время, достаточно, чтобы сломалась одна шестеренка, и то, что все остальные работают правильно, никакой роли уже не играет.
Верить таким часам уже нельзя.
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раб Божий Сорин И.Л.-
неспроста это написал 26.04.2024 11:07
Владимир Владимирович Путин это предводитель еврейского освободительного отряда, единственная цель которого порабощение народов России, то есть между народами России и властью Владимира Путина существует еврейская послушная прослойка. Этой прослойке плевать на Израиль, ашкеназов США, украинцев. Им комфортно и уютно, а этого дорогого стоит.
Национал - социализм, нацизм - не то, чтобы порядки в РФ были такие замечательные. Ничего подобного.
Но как непросто и неспроста.
Московская область.
Еврей Абрамович выкупил у Московской области часть Мещерского леса. Сейчас там строительство - Сколков бор, Еврейский центр, Кунцево 2, Кунцево 9.
Вместо леса живут евреи, а местные жители рабочего поселка Заречье ходят в Мещерский лес с улицы Тихая мимо стены с колючей проволокой и камерами видеонаблюдения.
Как лес превратился в площадь застройки жилья для богатых евреев?
Почему местные жители отгорожены от богатых евреев колючей проволокой?
Капитализм это когда по закону, социализм это все равны, а нацизм это под лозунгом о великой России , тупо грабят народы этой самой России. И апофеозом эта СВО , под лозунгом об интересах России гонят народы этой самой России на фронт, без современного оружия, без противоракетной обороны тылы России.
И большевик ленинец Анатолий в первых рядах агитаторов воевать за национал-социалистов России, или кто-то сомневается в умственных способностях евойнных, типа мы воюем не за имущество нацистов России, мы воюем за интересы России.
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