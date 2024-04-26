Это было в степях Херсонщины...

В Херсонской области в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка были жестоко убиты семь человек, в связи с убийствами было задержано двое подозреваемых, которые сознались в содеянном. В момент совершения преступления они были сильно пьяны.

Один из задержанных был ранее судим за умышленное убийство и незаконный оборот наркотиков, а в 2021 году его осудили за кражу.

Задержанные, которые служили в 144-й мотострелковой бригаде, хотели поселиться в поселке, но после того, как глава Абрикосовки сообщила им об отсутствии свободных домов, они расправились с ней.

Подозреваемые также сожгли два дома, используя топливо и гранаты, и попытались поджечь третий. Предполагается, что среди жертв есть хозяйка одного из домов, трое местных жителей и двое силовиков, которые стали жертвами хаотичной стрельбы.

Я сообщал, что не комментирую ход военных действий, чтобы не вызывать претензий по дискредитации вооруженных сил. Но в данном случае речь не о боевых действиях. В том смысле, что речь не о боевых действиях, которые ведет государство, а о боевых действиях военнослужащих в отношении гражданского населения.

Сразу вспоминается "Свадьба в Малиновке", "Неуловимые мстители" - все в тех местах происходило... Вот только жанр не комедия, и даже не вестерн, а ужастик в полный рост.

А.Б.