Путин заявил, что в России "никакой деприватизации не будет"

Президент Путин заявил, что вопрос о пересмотре приватизации в России не обсуждается, передает РИА Новости.

По словам главы государства, изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников.

Президент подчеркнул, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов.

«Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», - заявил он.

Путин уже отмечал, что в России «никакой деприватизации не будет», а прокуратура страны занимается конкретными случаями, поскольку «правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике».

А почему даже "не обсуждается", мне вот интересно? Все ведь знают, что приватизация была грабительской, а ее "отцы" - Чубайс, Кох и другие сегодня уже за пределами нашего государства. Как и большинство капиталов, сколоченных в период приватизации, давно уже "поменяли гражданство". Это разве не "прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", а, Владимир Владимирович?

Разве то, что в итоге приватизации страна оказалась разорена, а во многих отраслях на доприватизационный уровень производство не удалось вывести и по сей день? Это тоже не прямой ущерб?

А.Б.