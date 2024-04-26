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Московский листок

Путин заявил, что в России "никакой деприватизации не будет"

Опубликовано 26.04.2024 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Путин заявил, что в России "никакой деприватизации не будет"

Президент Путин заявил, что вопрос о пересмотре приватизации в России не обсуждается, передает РИА Новости.

По словам главы государства, изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников.

Президент подчеркнул, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов.

«Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», - заявил он.

Путин уже отмечал, что в России «никакой деприватизации не будет», а прокуратура страны занимается конкретными случаями, поскольку «правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике».

А почему даже "не обсуждается", мне вот интересно? Все ведь знают, что приватизация была грабительской, а ее "отцы" - Чубайс, Кох и другие сегодня уже за пределами нашего государства. Как и большинство капиталов, сколоченных в период приватизации, давно уже "поменяли гражданство". Это разве не "прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", а, Владимир Владимирович?

Разве то, что в итоге приватизации страна оказалась разорена, а во многих отраслях на доприватизационный уровень производство не удалось вывести и по сей день? Это тоже не прямой ущерб?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
превед А.Б. написал 26.04.2024 11:35
Идучи по петербургским улицам и вглядываясь в лица, сразу узнаешь: вот коммунист. Не хищная сытость, не звериная тупость главное в этом лице, а скука, трансцендентная скука &#8220;рая земного&#8221;, &#8220;царства Антихриста&#8221;&#8230;
В Москве изобрели новую смертную казнь: сажают человека в мешок, наполненный вшами &#8211; вши заедают его до смерти&#8230; Палачи-китайцы продают на рынках вместо телятины мясо расстрелянных&#8230; Среди русских коммунистов &#8212; не только злодеи, но и добрые, честные, чистые люди, почти &#8220;святые&#8221;. Они то самые страшные. Больше, чем от злодеев, пахнет от них &#8220;китайским мясом&#8221;.
Д. Мережковский.
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