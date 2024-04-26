ФАС выдала предупреждение Ozon

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение онлайн-ретейлеру Ozon. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить недобросовестные практики в отношении продавцов, говорится в сообщении службы.

Ведомство указывает, что в течение 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия Ozon.

Жалобы касались навязывания продавцам участия в услуге "Баллы за скидки", неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов. Кроме того, потенциальным продавцам отказывали в заключении договоров без объяснения причин.

"По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Служба выдала маркетплейсу предупреждение. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом действия Ozon не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов", - сообщает антимонопольная служба.

Обо всем этом ранее говорил и писал профсоюз "Новый труд", и не только в отношении Ozon.

А.Б.