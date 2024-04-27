Вот о чем сообщает сегодня медиаконцентратор Рамблер со ссылкой на респектабельную Ленту.ру.

34-летняя Алмара Абгарян решила последовать примеру певицы Билли Айлиш и попробовала помастурбировать перед зеркалом. Впечатлениями от эксперимента она поделилась в статье для Metro.

Абгарян призналась, что, находясь обнаженной перед зеркалом, сначала чувствовала смущение, но вскоре обнаружила, что метод Билли Айлиш действительно помогает переосмыслить отношение к своему телу.

Ранее американская певица Билли Айлиш в интервью журналу The Rolling Stone призналась, что любит мастурбировать перед зеркалом. Она заявила, что самоудовлетворение — важная часть ее жизни.

«Увидев, как мои руки и ноги двигаются синхронно с вибрациями игрушки, я была ошеломлена, насколько сексуальной себя чувствую», — рассказала женщина.

Абрагян добавила, что много лет негативно оценивала свою фигуру, но наблюдение за своим отражением помогло ей избавиться от этих комплексов. Она призвала и других женщин попробовать повторить эксперимент.

Это не случайность, это, как бы сказали раньше, "линия партии".

Если совсем недавно профессия журналиста считалась завидной, с самым обычным журналистом мог встретиться президент, премьер, министр, не говоря о прочих депутатах, то теперь с журналистом не встречаются, его вызывают, как девочку или мальчика "по вызову". Через пресс-службу, чтобы не мараться. И сам престиж профессии упал ниже уровня привокзальной проститутки.

Положение топовых журналистов, которых мы видим по ТВ в обществе "великих людей" вроде Пескова или Иванова, - это тоже положение проституток, только дорогих.

Ну прикиньте, можно ли уважать газету, которая публикует статью (!) об ощущениях тридцатилетней тетки, которая дрочит перед зеркалом? Или журналиста, который берет интервью у певички, для которой дрочка - важная часть ее жизни?

Ну ясное дело, кто ж станет принимать всерьез человека, публично интресующегося, как вы кончаете перед зеркалом?

"Эльвира Сахипзадовна, да бог с ней, с учетной ставкой ЦБ. А вы перед зеркалом не пробовали? И как ощущения от вибраций?"

А.Б.