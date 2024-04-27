Вот о чем сообщает сегодня медиаконцентратор Рамблер со ссылкой на респектабельную Ленту.ру.
34-летняя Алмара Абгарян решила последовать примеру певицы Билли Айлиш и попробовала помастурбировать перед зеркалом. Впечатлениями от эксперимента она поделилась в статье для Metro.
Абгарян призналась, что, находясь обнаженной перед зеркалом, сначала чувствовала смущение, но вскоре обнаружила, что метод Билли Айлиш действительно помогает переосмыслить отношение к своему телу.
Ранее американская певица Билли Айлиш в интервью журналу The Rolling Stone призналась, что любит мастурбировать перед зеркалом. Она заявила, что самоудовлетворение — важная часть ее жизни.
«Увидев, как мои руки и ноги двигаются синхронно с вибрациями игрушки, я была ошеломлена, насколько сексуальной себя чувствую», — рассказала женщина.
Абрагян добавила, что много лет негативно оценивала свою фигуру, но наблюдение за своим отражением помогло ей избавиться от этих комплексов. Она призвала и других женщин попробовать повторить эксперимент.
Это не случайность, это, как бы сказали раньше, "линия партии".
Если совсем недавно профессия журналиста считалась завидной, с самым обычным журналистом мог встретиться президент, премьер, министр, не говоря о прочих депутатах, то теперь с журналистом не встречаются, его вызывают, как девочку или мальчика "по вызову". Через пресс-службу, чтобы не мараться. И сам престиж профессии упал ниже уровня привокзальной проститутки.
Положение топовых журналистов, которых мы видим по ТВ в обществе "великих людей" вроде Пескова или Иванова, - это тоже положение проституток, только дорогих.
Ну прикиньте, можно ли уважать газету, которая публикует статью (!) об ощущениях тридцатилетней тетки, которая дрочит перед зеркалом? Или журналиста, который берет интервью у певички, для которой дрочка - важная часть ее жизни?
Ну ясное дело, кто ж станет принимать всерьез человека, публично интресующегося, как вы кончаете перед зеркалом?
"Эльвира Сахипзадовна, да бог с ней, с учетной ставкой ЦБ. А вы перед зеркалом не пробовали? И как ощущения от вибраций?"
А.Б.
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масштабные и систематические нарушения прав написал 27.04.2024 10:51
Незаконное удержание мирных жителей не только нарушает основные права человека, но и служит инструментом военного и психологического давления. Такие действия оккупантов напоминают темные времена сталинских репрессий, когда страх служил орудием управления.
Произвольное лишение свободы украинцев началось в Крыму весной 2014 года и распространилось на Донецкую и Луганскую области. С началом полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года это стало массовой практикой на всех временно оккупированных территориях.
Невозможно точно определить количество затронутых гражданских лиц, однако миссия ОБСЕ считает, что их число измеряется в лучшем случае тысячами.
Собраны свидетельства, что гражданские лица подвергались пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему обращению и наказанию, сексуальному насилию и другим формам серьезного неправомерного обращения.
Гражданским лицам отказывали в контакте с внешним миром, задержанным отказывали в справедливом судебном разбирательстве.
Отмечены случаи смерти задержанных захватчиками - из-за полученных в результате пыток травм и другого жестокого обращения, а также из-за игнорирования проблем со здоровьем в местах лишения свободы. Миссия также выявила постоянный отказ в медицинской помощи украинцам.
Вывод доклада: внесудебные убийства украинских гражданских лиц российскими властями, а также неудачи в должном расследовании таких убийств, являются серьезным нарушением международного права и могут рассматриваться как военные преступления и преступления против человечности.
Проведена огромная работа, за сухими словами вывода тысячи страшных историй. Жертвы российских преступников - живые и мертвые - требуют отмщения. Я, Сорин И.Л., в эти трудные времена продолжаю верить, что Путин и его банда окажутся на скамье подсудимых международного трибунала.
для тебя, ты мои взгляды знаешь. Спасибо боженьке, написал 27.04.2024 10:40
Ну помнишь в молодые годы, менялись женами, вначале в многоквартирном доме, потом в баньках и сандунах. Для всемирной борьбы с кровяными паразитами, с монополией менструирующих самочек, сосут кровь из нас, до последней капли, и менструируют. Ибо с кровососущими насекомыми надо бороться во всех квартирах общего земного дома. А когда я заменяю кровососущие, без разницы кто там позади - юден, шляхта, хохолок или .... И меня раздражают мастурбирующие кровососущие, они обязаны ждать меня и моего пацанчика, а ожидаючи заниматься домашними делами, приносить пользу обществу.