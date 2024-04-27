Журналиста взяли под арест за фейки про Минобороны

Суд в Хабаровске отправил журналиста Forbes Сергея Мингазова, задержанного ранее по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, под домашний арест.

Ему предъявлено обвинение п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти»). По данным следствия, Мингазов в апреле 2022 года разместил на администрируемом им новостном канале соответствующую публикацию под видом достоверной информации.

«Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Вот же как интересно. Судом еще не признано, что информация, размещенная Мингазовым, является недостоверной. Еще идет следствие. Еще даже не идет суда по... а, кстати, по какой статье? Клевета, что проходит по уголовному праву, или оскорбление чести, достоинства и деловой репутации - это административное правонарушение, и никакого ареста не предусматривает. И кто истец, не ясно... И подавался ли иск вообще? И виноват ли в размещении Мингазов или кто-то другой в редакции Forbes?

А материалы уже признаны кем-то "не соответствующими действительности". Но что с того? Мало ведь "не соответствовать", чтобы принять процессуальное решение, нужно иметь пострадавшего - юридическое лицо или физическое?

Ясно, что тут лицо может быть только юридическое - Минобороны или другое ведомство, непосредственно задействованное в СВО. Но именно у этой категории лиц нет коммерческой деятельности, а следовательно, нет и деловой репутации. Ну, кроме ЧВК какого-нибудь. Но по ЧВК в этом деле ничего не слышно.

Я на таких делах собаку съел и ни одного не проиграл. И вот здесь для меня - сплошная непонятность.

И ни одного дела я не довел до существа - все проигрывались противной стороной "по процедуре". То Лужков вдруг решит, что он юридическое лицо - и Савеловский суд отклонит иск после 2,5 лет разбирательств. То Громов решит, что он разом един в трех лицах - как губернатор, как Герой России и как физлицо. И суд тоже этого "противоречия Троегромова" разрешить не сможет.

А тут все просто - раз, и под арест щелкопера, бумагомараку... А было б так интересно заслушать в суде позицию замминистра Иванова по деловой репутации Минобороны.

А.Б.