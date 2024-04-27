Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны американского ядерного оружия. Ранее Дуда анонсировал разговор с премьер-министром Дональдом Туском о размещении в стране ядерного оружия.

По словам дипломата, глава государства представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров. И правительство страны не давало президенту "стимула или полномочий" говорить на тему ядерного оружия.

Сикорский особо отметил, что чиновникам такого ранга запрещено открыто обсуждать размещение оружия массового поражения. Такие вопросы обсуждаются в группе по ядерному планированию НАТО "в атмосфере наивысшей секретности", сказал глава МИД в эфире телеканала Polsat.

Представим себе, что Лавров сказал бы в эфире, что Путин не имел права обсуждать то-то и то-то... Думаю, "Полет шмеля" показался бы замедленной съемкой...

А в Польше можно.

Но главное, конечно, будут или нет размещать ядерное оружие на границе Союзного государства РБ и РФ.

Лет 20 тому обсуждали уже размещение шахт с противоракетами США на польской территории. Фишка была в том, что типоразмер противоракет и МБР, стоящих на вооружении США, один и тот же. И никто не может гарантировать, что в один непрекрасный момент в шахтах для ракет ПРО не окажутся ударные боевые комплексы.

Но время прошло, тема забылась. В 2008 году с Чехией и Польшей были подписаны договоры о размещении на их территории элементов американской ПРО.

Теперь вопрос стоит только в том, чтобы доставить туда боевые части ракет с ядерными зарядами. И именно сейчас этот вопрос решается.

А.Б.