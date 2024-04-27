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Московский листок

Глава МИД запретил президенту раскрывать рот

Опубликовано 27.04.2024 в разделе комментариев 0

польша война
Глава МИД запретил президенту раскрывать рот

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны американского ядерного оружия. Ранее Дуда анонсировал разговор с премьер-министром Дональдом Туском о размещении в стране ядерного оружия.

По словам дипломата, глава государства представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров. И правительство страны не давало президенту "стимула или полномочий" говорить на тему ядерного оружия.

Сикорский особо отметил, что чиновникам такого ранга запрещено открыто обсуждать размещение оружия массового поражения. Такие вопросы обсуждаются в группе по ядерному планированию НАТО "в атмосфере наивысшей секретности", сказал глава МИД в эфире телеканала Polsat.

Представим себе, что Лавров сказал бы в эфире, что Путин не имел права обсуждать то-то и то-то... Думаю, "Полет шмеля" показался бы замедленной съемкой...

А в Польше можно.

Но главное, конечно, будут или нет размещать ядерное оружие на границе Союзного государства РБ и РФ.

Лет 20 тому обсуждали уже размещение шахт с противоракетами США на польской территории. Фишка была в том, что типоразмер противоракет и МБР, стоящих на вооружении США, один и тот же. И никто не может гарантировать, что в один непрекрасный момент в шахтах для ракет ПРО не окажутся ударные боевые комплексы.

Но время прошло, тема забылась. В 2008 году с Чехией и Польшей были подписаны договоры о размещении на их территории элементов американской ПРО.

Теперь вопрос стоит только в том, чтобы доставить туда боевые части ракет с ядерными зарядами. И именно сейчас этот вопрос решается.

 А.Б.



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