Немецкая газета Welt am Sonntag рассказала о содержании 17-страничного проекта мирного соглашения между Украиной и Россией, который предлагался на переговорах в Стамбуле в 2022 году. По данным издания, обе стороны смогли договориться по большинству пунктов, но позднее Россия выдвинула новые требования — признание русского языка вторым официальным языком на Украине, снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах. С этими требованиями Украина не согласилась и вышла из процесса переговоров.

К моменту саммита часть представленных Россией требований так и не была согласована. В частности, стороны не договорились о приемлемой для России численности украинской армии и количестве техники. Россия настаивала на сокращении армии до 85 тыс. солдат, Украина соглашалась на минимум 250 тыс. Кроме того, Россия настаивала на сокращении числа танков до 342, числа истребителей до 102. Украина настаивала на 800 танках и 160 истребителях.

В апреле 2022 года газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что во время очной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что западные страны «слишком стремятся» к заключению мирного соглашения. В мае 2022 года Украина прекратила мирные переговоры с Россией.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия, это который сидел в кепочке, подтвердил, что отказаться от переговоров с Россией посоветовал Борис Джонсон.

В феврале 2024 года во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин также возложил ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле на Бориса Джонсона.

Но что мешает сейчас? Джонсон уже давно не премьер, русский язык используется по факту, число танков и истребителей сократилось "естественным" путем. Что, надо еще убить тысяч полтораста украинцев, чтобы численность ВСУ стала приемлемой?

Или без этого уже можно обойтись?

А.Б.