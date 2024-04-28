Мост должен быть разрушен

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту.
Бывший глава литовского МИД обнародовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Фото он сопроводил надписью: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".
В начале апреля британская газета The Guardian написала со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост, предположительно, в первой половине этого года.
Ранее Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления Киева, который включает в себя разрушение Крымского моста.
И так далее...
Ну, ладно Зеленский и его подчиненные, у них хотя бы мотив имеется. А шведскому дипломату что за радость от уничтожения уникального инженерного сооружения? Мост через Керченский пролив давно был нужен, об этом еще в 19-м веке разговоры шли. Во время оккупации Крыма немцы построили-таки мост через пролив - им тоже была очевидна необходимость в нем.
К 1944 году немцы подготовились к строительству автомобильного моста из Крыма на Кубань. Советская разведка внимательно наблюдала за этими приготовлениями. Однако по решению Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии категорически запретили бомбить немецкую стройку!
Наступление Красной Армии в 1944 году сорвало планы гитлеровцев. Мост остался недостроенным. Советским военным строителям досталась немецкая мостостроительная техника, оборудование, запасы бетона - и в сжатые сроки уже наши допроектировали мост и первый поезд по новому мосту прошёл в ноябре 1944 года.
Мост был временным, и во время весеннего ледохода разрушился. Но в Министерстве путей сообщения СССР возникли планы строительства постоянного капитального мостового сооружения в Крым. Рассекреченные документы об этом содержат даже резолюцию Лаврентия Берии: «Рассмотреть с планом на 1957 год». Были разработаны проекты и сметы строительства моста, однако позже работы были свернуты - умер Сталин, а Берии было уже не до моста...
К чему все эти рассказы? Сейчас специалисты из НАТО. совместно с украинскими военными разрабатывают планы уничтожения моста в Керчи при помощи дальнобойных ракет и беспилотных катеров. На это выделяются огромные средства, одних ракет Storm Shadow около 40 единиц! Такая вот огромная военная необходимость - взорвать мост.
В моей голове это современное варварство не укладывается. Военный смысл в уничтожении моста есть, но очень небольшой. Чистое варварство - вот чтоб не было!
Представим себе, если б российская армия уничтожила мост Патона через Днепр. Все равно Киев же брать не планируют, так давайте хоть мосты повзрываем... Или настрополили каких-нибудь хуситов уничтожить мост через Ист-Ривер в Нью-Йорке - технически совсем не сложная задача. Начали бы взрывать мосты между Швецией и Данией, как американские спецслужбы ликвидировали "Северный поток". Но вот как-то не варвары... Даже Антоновский мост через Днепр в Херсоне уничтожили ВСУ при помощи ракет, поставаленных НАТО.
Я так понимаю, никакого народного хозяйства Украины в будущем не предполагается, при любом исходе конфликта?
А.Б.
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Неолап написал 28.04.2024 11:16
Неолап написал 28.04.2024 11:13
Крымскому мосту чирик хуяк пиздык ку ку. Это цель Украины для уничтожения логистики.
Но мост будет разрушен не полностью а видимо несколько прилетов. На весь мост у Украины не хватит ракет. Часть перехватят. И дроны морские не пройдут. Наконец то поставили боковые сетки. А вообще то что они задумали весь мост или часть моста. Но при социализме и паромы справлялись успешно. Но воры их порушили за ненадобностью..
Но понятно одно. Восстанавливать если и будут воры. Так для своего начала на воровстве. Под громкими лозунгами якобы для народа. А не для народа. А для своих вовровских шлюх в странах НАТО с двойным гражданством и ради своей недвижимости в странах НАТО и ради своих вовровских выебков шляющихся как сынок Соловьева Даниил по гей клубам запада с прозвищем Светка в белых женских сапожках до яиц.
Воровать бюджет это любимое блюдо ублюдков а вот лечить детей матери которых ежечасно по телевизору плачут и молчит воров выделить им денег на лечение детей это воры не любят.