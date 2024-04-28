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Московский листок

Россия в 2023 году заняла треть рынка экспорта урана в мире

Опубликовано 28.04.2024 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
Россия в 2023 году заняла треть рынка экспорта урана в мире

Это следует из расчетов национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.

Страны в прошлом году поставили на мировые рынки обогащенного урана на 9,1 миллиарда долларов, что на 31 процент больше, чем годом ранее — тогда поставки составили лишь 6,9 миллиарда долларов.

Крупнейшим экспортером осталась Россия, нарастившая поставки на 31 процент — до как минимум 2,7 миллиарда долларов. При этом в абсолютном выражении объемы остались примерно теми же — 1,9 тысячи тонн. В денежном выражении страна заняла около 29 процентов мирового рынка, а в физическом — 32 процента.

На втором месте Франция, нарастившая поставки на 49 процентов — до 1,85 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Британия с экспортом как минимум на 1,6 миллиарда долларов против 1,2 миллиарда годом ранее.

Среди всех поставщиков обогащенного урана сильнее остальных нарастил поставки Китай — почти в семь раз, до 445 миллионов долларов. Это произошло благодаря началу экспорта в США — в прошлом году туда продали 175 тонн обогащенного урана на 315 миллионов долларов.

Интересно, а почему российский уран не попадает под санкции, как нефть или газ? И даже наоборот, имеется рост закупок, причем теми же странами, что вводят санкции.

Может, все-таки прекратить снабжать вероятного противника стратегическим сырьем?

 А.Б.



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