Рабочие руки не пропускают в РФ

МИД Таджикистана дал рекомендацию своим гражданам временно не выезжать в Россию, сообщается на официальном сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что рекомендация воздержаться от поездок в Россию носит временный характер, но рекомендация об отказе от поездок в Россию на сайте ведомства названа срочной.

Накануне заместитель главы таджикского МИД Содик Имоми заявил, что страна обеспокоена проблемами с пересечением границы с Россией, на которые жалуются граждане республики.

25 апреля агентство «Азия-Плюс» написало, что около тысячи таджикских граждан на несколько дней застряли на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области.

На самом деле Таджикистан является одним из основных поставщиков рабочей силы в РФ - на втором месте после Узбекистана. И затруднения во въезде накладываются на артикулируемую уже и на правительственном уровне проблему нехватки рабочих рук.

А.Б.