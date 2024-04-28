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Московский листок

Рабочие руки не пропускают в РФ

Опубликовано 28.04.2024 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Рабочие руки не пропускают в РФ

МИД Таджикистана дал рекомендацию своим гражданам временно не выезжать в Россию, сообщается на официальном сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что рекомендация воздержаться от поездок в Россию носит временный характер, но рекомендация об отказе от поездок в Россию на сайте ведомства названа срочной.

Накануне заместитель главы таджикского МИД Содик Имоми заявил, что страна обеспокоена проблемами с пересечением границы с Россией, на которые жалуются граждане республики.

25 апреля агентство «Азия-Плюс» написало, что около тысячи таджикских граждан на несколько дней застряли на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области.

На самом деле Таджикистан является одним из основных поставщиков рабочей силы в РФ - на втором месте после Узбекистана. И затруднения во въезде накладываются на артикулируемую уже и на правительственном уровне проблему нехватки рабочих рук.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
У нас, молодых, Впереди года, И дней золотых Много для труда.
не надо усукаблять ситуацию написал 28.04.2024 12:44
Наши руки не для скуки, для любви сердца,
Для любви сердца &#8211; той, которой нет конца.
Для любви сердца &#8211; той, которой нет конца.
Пусть в сердце твоем,
Как родня, живут
Навеки вдвоем
И любовь и труд.
Наши руки не для скуки, для любви сердца,
Для любви сердца &#8211; той, которой нет конца.
Для любви сердца &#8211; той, которой нет конца.
У нас, молодых,
Впереди года,
И дней золотых
Много для труда.
Наши руки не для скуки, для любви сердца,
Для любви сердца &#8211; той, которой нет конца.
Для любви сердца &#8211; той, которой нет конца.
Пусть сердце найдет
Молодую новь:
Сто тысяч забот
И одну любовь.
Наши руки не для скуки, для любви сердца,
Для любви сердца &#8211; той, которой нет конца.
Для любви сердца &#8211; той, которой нет конца.
У нас, молодых,
Впереди года,
И дней золотых
Много для труда.
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