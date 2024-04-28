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Московский листок

"Паука" готовят на смену Навальному?

Опубликовано 28.04.2024 в разделе комментариев 0

закон полиция гетто
"Паука" готовят на смену Навальному?

У директора музыкальной группы «Коррозия металла» Марии Руновой после задержания в Нижнем Новгороде есть подозрение на черепно-мозговую травму. Четыре человека в масках напали на нее, повалили с ног, после чего она упала на асфальт, получив удар по затылку. На теле у Марии обнаружены синяки, ссадины и ушибы. Она была обследована медиками. По ее словам, во время задержания пострадали и другие люди.

Директор группы сообщила, что лидер коллектива Сергей Троицкий все еще находится в отделении вместе с двумя гитаристами «Коррозии металла».

Я все понимаю, дело к выборам, а на роль возмутителя спокойствия нет никого - Навальный помер, непарламентская оппозиция либо сидит, либо в бегах, а парламентская до того скучна и запугана, что естественно у нее получается только фраза: "Не бейте меня, дяденька!"

Но девушку-то зачем "мордой об асфальт?" Она что, напала на четверых бойцов ОМОНа? Поцарапала им берцы?

А.Б.



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