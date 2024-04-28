Депутатская сопля на груди России

Проскочила новость, что 11 апреля УФСБ России по Смоленской области рассекретило документы, в которых подтверждаются факты фальсификации нацистской Германией материалов по «Катынскому делу». Правда, УФСБ застенчиво промолчала, почему она эти документы держала в секрете всё то время, когда в этом преступлении обвинялась Россия?

Но сообщение об этом возбудило около полусотни граждан России, которые и без этого знали, что «Катынское дело» является преступлением немцев, и 23 апреля инициатор в этом сообществе, члены которого называют себя «экспертами», подготовил для подписи всеми остальными экспертами проект «Письма представителей общественности депутатам Государственной Думы ФС РФ по катынско-медновскому вопросу», в котором сообщаются детали этого дела и которое закончено так:

«Приведенные выше аргументы в полной мере дают основания для пересмотра озвученных за последние десятилетия оценок о вине нашей страны за катынский расстрел. В этой связи с учетом вышеизложенного для восстановления исторической справедливости просим рассмотреть данный вопрос депутатами Государственной Думы ФС РФ для принятия и обнародования заявления, соответствующего объективным историческим фактам».

Поскольку я нахожусь в рассылки этих экспертов, то я попытался им пояснить, что, судя по проекту письма, у них мало опыта не то, что в судебных делах и в общении с правоохранителями России, но и в переписке с этой бандой кнопкодавов России. К бабке не ходи, но и на это письмо помощник Володина выведет из компа дежурный ответ: «Спасибо за гражданскую позицию. Ваше предложение будет использовано в законотворческом процессе». И всё. И вы не докажете, что это ответ не по существу. А вот из СКР и Генпрокуратуры мало того, что отписки будут так-сяк о Катынском деле, но и их ответы можно оспорить в суде, доведя процесс до Верховного Суда. По крайней мере это будет вызывать хоть какой-то интерес у СМИ, а ведь именно этого и добиваются эксперты.

И понимая, что эксперты подготовку заявление в СКР и Генпрокурору не осилят, я подготовил им (и себе) проект такого заявления:

Председателю Следственного комитета РФ

А.И. Бастрыкину

________________________________________

105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2

Генеральному прокурору РФ

И.В. Краснову

125993, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, д. 15А,

г. Москва, Россия

от (фамилия, адрес, электронная почта, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выявлении преступников и возбуждении уголовного дела по признакам статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»

Сообщаю имеющиеся доказательства о совершении отдельными депутатами Государственной Думы РФ V созыва преступления, предусмотренного статьёй 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»: «Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси…».

26 ноября 2010 года ряд депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от имени всего законодательного органа Российской Федерации - Государственной Думы, не создав комиссии и не изучив вопрос, приняла ненормативный правовой акт – Постановление №4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах»», обвинив в этом заявлении СССР, и, соответственно правопреемницу СССР – Россию, в расстреле польских офицеров, интернированных на территории СССР в сентябре 1939 года, а затем ставших военнопленными, ввиду объявления Правительством Польши в эмиграции в ноябре 1939 года войны СССР. Расстрел этих военнопленных назван «Катынским делом» или «Катынским преступлением».

Вышеупомянутым ненормативным правовым актом до сведения государственных органов и граждан России, а также государственных органов и граждан других стран, доведена ложная информация, отрицающая факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, например, в заявлении утверждается: «Опубликованные материалы, многие годы хранившиеся в секретных архивах, не только раскрывают масштабы этой страшной трагедии, но и свидетельствуют, что Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей».

Данный ненормативный правовой акт был направлен:

- Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А.;

- в Правительство Российской Федерации;

- в Общественную палату Российской Федерации;

- в Межпарламентский союз;

- в Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности;

- в Межпарламентскую ассамблею государств – участников Содружества Независимых Государств;

- в Межпарламентскую Ассамблею Евразийского экономического сообщества;

- в Парламентскую ассамблею Совета Европы;

- в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

- в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

- в Европейский парламент;

- в Сейм Республики Польша;

- в «Парламентскую газету» для официального опубликования.

На самом деле Катынское преступление, обвинение по которому было представлено в Трибунал «Документом СССР-54», было подробно, с допросом свидетелей с каждой стороны, рассмотрено Международным военным трибуналом на судебных заседаниях 1 и 2 июля 1946 г. Дополнительные документы по этому эпизоду были представлены не только стороной защиты, но и стороной Обвинения (Документ 402-PС, Документы СССР 497, 498, 499, 500, 501, 502, 505, 505а, 507). Важно отметить, что дополнительные доказательства виновности немецкой стороны в катынском расстреле представлялись в Трибунал не только советским обвинением, но и обвинением США («Документ 402-РС»). Защита, не удовлетворенная показаниями трех своих свидетелей защиты, просила Трибунал вызвать для допроса еще свидетелей защиты, но трибунал счел Катынский эпизод достаточно изученным и отказал в продолжении его слушания. По результатам рассмотрения Катынского эпизода «Документ СССР-54» из числа доказательств исключен не был, обвинение по Катынскому эпизоду не снято, а сам Катынский расстрел остался в числе других доказанных преступлений немецкой стороны.

Катынский эпизод на Нюрнбергском процессе персонально инкриминировался двоим подсудимым – Герману Герингу и Альфреду Йодлю.

Последняя фраза из Приговора Трибунала по обвинениям в отношении Геринга: «По делу не установлено никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать этого человека». Никаких обстоятельств не установлено, в том числе, естественно, не установлено таких обстоятельств и по Катынскому эпизоду!

Приговор Альфреду Йодлю содержит аналогичную формулировку: «…Смягчающих вину обстоятельств нет».

Таким образом, ряд депутатов Государственной Думы России, без рассмотрения сути дела, реабилитировали в Катынском преступлении военных преступников Геринга и Йодля, и этим открыто, и до сих пор отрицают факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.

Постановление №4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах» по сей день не отменено, то есть продолжает действовать, несмотря на то, что в 2010 году, благодаря ныне покойному депутату Госдумы, Виктору Илюхину, стало известно, что фальшивые документы, на основании которых преступники обвиняли Россию в Катынском деле, были сфабрикованы в 1992 году.

До своей внезапной смерти, В.И. Илюхин обращался в Генеральную прокуратуру с требованием начать расследование факта фальсификации архивных документов, дважды выступал в Госдуме по этому вопросу. Кроме этого, успел провести несколько пресс-конференций, на которых, в частности, предъявил журналистам технические приспособления для изготовления фальшивок и черновики фальшивых документов с правками фальсификаторов. Причины, по которым соответствующее расследование не было проведено ни Генеральной прокуратурой, ни Государственной Думой, выходят за рамки статьи 354.1 УК РФ.

21 сентября 2010 года Тверской суд города Москвы, рассмотрев Постановление №4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах» и основываясь на архивной справке ГА РФ №12259-Т, Обвинительном заключении и Приговоре Нюрнбергского Трибунала от 1 октября 1946 г., установил: «Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия - Джугашвили) в период 1917-1953 г.г. был советским политическим, государственным, военным и партийным деятелем. Он также был одним из руководителей СССР и в период Катынской трагедии, в сентябре 1941 года. Указанные обстоятельства судом признаются общеизвестными и в силу статьи 61 ГПК РФ и не нуждаются в доказывании».

Общеизвестно также, что, начиная с конца июля 1941 года и, тем более, в сентябре 1941 года, район Катынского леса и его окрестностей контролировался германским оккупационными властями. Проводить в это время в данном месте массовые расстрелы польских военнопленных могли лишь немецкая, но никак не советская «тайная полиция». Очевидно, что отдать немецким солдатам «прямое указание» о расстреле польских офицеров-военнопленных И.В. Сталин в сентябре 1941 г. не мог.

Таким образом, в судебном порядке Тверским районным судом г. Москвы установлено, что ПЛЕННЫХ ПОЛЬСКИХ ОФИЦЕРОВ РАССТРЕЛЯЛИ НЕМЦЫ, а не СССР, как утверждается Постановление №4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах».

В связи с вышесказанным и тем, что указанное преступление продолжается, прошу:

- Председателя Следственного комитета возбудить уголовное дело по признакам статьи 354.1 по факту Постановления №4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах» и установить виновных;

- Генерального Прокурора принять меры к отмене Постановления №4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах». (Дата, подпись).

Причём, нет необходимости собирать подписи под этим заявлением, достаточно скопировать его (можно и добавить от себя, что сочтёте нужным), и вставив свои имя и адрес отправить его через интернет-приёмные:

- в СКР https://sledcom.ru/reception

- Генеральному прокурору https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception

Опыт подсказывает, что в СКР не Бастрыкин, который обязан вынести постановление по делам депутатов, а мелкий чиновник, вместо вынесения предусмотренного статьёй 145 УПК РФ постановления, ответит простым письмом, что он в деяниях депутатов не видит ничего преступного.

Ну, мелкий чиновник Генпрокуратуры «спустит заявление» вниз, и оно будет спускаться, спускаться пока не дойдёт до какого-нибудь участкового уполномоченного, который таки вынесет предусмотренное законом постановление, в котором откажется возбуждать уголовное дело, потому что на его участке нет никаких депутатов Госдумы, а посему нет и события этого преступления.

Хотя чёрт его знает, в связи с тем, что по ходу исполнения преступления, запрещённого статьёй 353 УК РФ, врагами Кремля стали Германия и Польша, посему, возможно, СКР и Генпрокуратура что-нибудь и предпримут.

Но, даже при привычном развитии событий появится возможность оспорить в судах эти беззаконные ответы, доведя преступный маразм этих ответов до Верховного Суда.

Поскольку, что это в России за «суды», не понятно только тому, кто в них ни разу не был, то смысл в том, что сам этот процесс рассмотрения этого заявления в судах может вызвать интерес СМИ, которые ищут, «о чём бы таком написать», и СМИ покажут гражданам, за какой маразм они будут голосовать на предстоящих выборах в Думу. Это, во-первых.

Во-вторых, такое привлечение внимания, не исключено, заставит нынешних кнопкодавов Думы убрать с груди России соплю, которой наградили Россию «депутаты» V созыва своим Заявлением.

Поэтому я и призываю всех, в ком ещё осталось чувство собственного достоинства, послать это заявление по указанным адресам.