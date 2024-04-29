Еще один генерал арестован за коррупцию

Вчера в 23.47 взвод военной полиции задержал генерал-лейтенанта Булыгу Андрея Михайловича, заместителя командующего войсками Западного военного округа по МТО.
Вместе с сотрудниками ФСБ и военной прокуратуры был проведён обыск недвижимости генерала. В квартире военачальника были найдены ценные бумаги и металлы на общую сумму 376 млн. рублей. При официальной зарплате и других источниках дохода в 200 тысяч руб. в месяц. В нежилых помещениях, принадлежащих генералу, было найдено имущество и наличность на общую сумму более 27 млрд. руб. Самой необычной находкой оказались 20 миллионов йен (валюта Японии).
Обыски продолжаются, однако уже речь идёт о миллиардах, присвоенных генералом, в то время как на закупку боевых машин пехоты Минобороны в прошлом году потратило чуть больше 30 млрд. рублей, пишут СМИ. Как-будто кто-нибуль соотносит объемы наворованного с производственными расходами: вот это я беру, а это нельзя, без этого производство рухнет... Гребут подчистую.
Вот вчера вечером с Александром Красновым беседовали с генерал-полковником Ивашовым, как раз на эту тему. Вспомнили опись имущества Сталина после смерти - как-будто бомж умер... Тоже самое осталось и после маршала Устинова, дача, и та казенная. Хотя наркомом вооружений стал еще в 1940-м году, вот уж возможностей было... Зато снарядного голода Красная армия всю войну не знала.
А.Б.
|
|
Бехтерев сам сказал лечащим врачам диктатора, что написал 29.04.2024 10:29
Вечером этого дня Бехтерев вместе с женой смотрел Лебединое озеро. Последний раз живым его видели именно в буфете Большого театра в окружении никому не известных молодых людей. Академик ел бутерброды и мороженое, был бодр и на здоровье не жаловался. Вечером ему стало плохо, утром 24 декабря он умер. Вскрытие тела провели через сутки, причем вскрыли только череп, осмотрев и изъяв мозг Бехтерева. В пять часов вечера того же дня тело академика было спешно кремировано, урна с прахом и банка с мозгом академика последним пассажирским поездом были отправлены в Ленинград.
Внезапная смерть и спешка, с которой была произведена кремация, обрастают огромным количеством конспирологических теорий. Но во всех них упоминается диагноз паранойя, который Бехтерев поставил тирану.
Неужели величайший мозг российской психиатрии, неврологии и психологии Владимир Бехтерев стал жертвой собственной неосторожности или высокомерия? Ведь он знал, что перед ним глубоко больной человек, способный ради уничтожения мнимых угроз на все. Бехтерев лечил огромное количество душевнобольных людей и о паранойе знал на тот момент многое. Но почему он не увидел угрозы лично для себя и для своих близких? Семья Бехтерева была репрессирована, а психология как наука была подвергнута гонениям по всей стране.