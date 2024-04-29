Еще один генерал арестован за коррупцию

Вчера в 23.47 взвод военной полиции задержал генерал-лейтенанта Булыгу Андрея Михайловича, заместителя командующего войсками Западного военного округа по МТО.

Вместе с сотрудниками ФСБ и военной прокуратуры был проведён обыск недвижимости генерала. В квартире военачальника были найдены ценные бумаги и металлы на общую сумму 376 млн. рублей. При официальной зарплате и других источниках дохода в 200 тысяч руб. в месяц. В нежилых помещениях, принадлежащих генералу, было найдено имущество и наличность на общую сумму более 27 млрд. руб. Самой необычной находкой оказались 20 миллионов йен (валюта Японии).

Обыски продолжаются, однако уже речь идёт о миллиардах, присвоенных генералом, в то время как на закупку боевых машин пехоты Минобороны в прошлом году потратило чуть больше 30 млрд. рублей, пишут СМИ. Как-будто кто-нибуль соотносит объемы наворованного с производственными расходами: вот это я беру, а это нельзя, без этого производство рухнет... Гребут подчистую.

Вот вчера вечером с Александром Красновым беседовали с генерал-полковником Ивашовым, как раз на эту тему. Вспомнили опись имущества Сталина после смерти - как-будто бомж умер... Тоже самое осталось и после маршала Устинова, дача, и та казенная. Хотя наркомом вооружений стал еще в 1940-м году, вот уж возможностей было... Зато снарядного голода Красная армия всю войну не знала.

А.Б.