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Московский листок

Украина отказалась от демократических свобод

Опубликовано 29.04.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украина отказалась от демократических свобод

Украина пересмотрела свое заявление в Совет Европы об отступлении от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

«В связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в заявлении.

Речь идет о следующих статьях Основного закона страны:

право на неприкосновенность жилища;

право на тайну переписки и телефонных переговоров;

право на неприкосновенность частной жизни;

свобода передвижения и выбора места жительства;

свобода мысли и слова;

право избирать и быть избранными;

право проводить собрания, митинги и демонстрации;

право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом;

право на предпринимательскую деятельность и на труд;

право на образование.

Среди мер, которые могут приниматься властями и которые могут рассматриваться как отступление от соблюдения международных документов:

принудительное отчуждение имущества для нужд государства;

введение комендантского часа;

особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан;

досмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;

запрет мирных собраний, митингов, шествий, демонстраций и других мероприятий;

запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства;

запрет гражданам, состоящим на воинском учете, переезжать;

установление военного сбора для граждан и компаний.

Впервые заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения Украина исключила ряд статей — в частности, положения о том, что никто не может быть принужден к труду; никто не может быть подвергнут произвольному аресту или задержанию; любая пропаганда войны запрещается законом; все люди равны перед законом и т.д.

Из него также отозваны статьи конвенции о том, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; каждый имеет право на свободу мирных собраний и пр.

 



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