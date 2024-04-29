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Московский листок

Лидер "Коррозии металла" Троицкий объявил о приостановке деятельности группы

Опубликовано 29.04.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Лидер "Коррозии металла" Троицкий объявил о приостановке деятельности группы

В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий, за продажу "мерча" с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали. Сам Троицкий рассказал, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.

"Группа "Коррозия металла" приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику", — сказал Троицкий на видео, опубликованном в Telegram-канале газеты "Известия".

В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий, барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому. Всех, кроме тех, кто попал в больницу, отвезли в отдел полиции, где составили административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Позднее их оштрафовали на тысячу рублей каждого по этой статье.

Интересно, а барабанщика, если выйдет из комы, тоже оштрафуют?

А если не выйдет?

А того, кто его отправил в кому, наградят за усердие в службе?

 А.Б.



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