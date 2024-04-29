Голая девушка не говорит, кто она

Девушку, которая нагишом прогуливалась в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, а затем спрыгнула с него в воду и была задержана правоохранителями при выходе на сушу, передали медикам, ее личность пока не установлена.

В воскресенье в некоторых Telegram-каналах появилось несколько видео, запечатлевших полностью обнаженную девушку, невозмутимо идущую по разделительной полосе автодороги в районе Яхтенного моста. Заметив подъезжавший полицейский автомобиль, она спрыгнула с моста в воду. На берегу девушку задержали правоохранители.

Интересный прецедент. А если она так и не скажет, кто она такая? Если при ней нет ничего, что могло бы ее идентифицировать - голая все же, то как быть?

Через 48 часов максимум ее надо просто отпустить - вот как есть, голышом. Ведь даже в суд ее доставить нет никакой возможности - мало того, что голая, так ведь и паспорта нет, и никаких данных. Кого судить-то? Неизвестную?

Да и за что, не очень понятно.

А.Б.