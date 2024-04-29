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Московский листок

Голая девушка не говорит, кто она

Опубликовано 29.04.2024 в разделе комментариев 2

суд закон
Голая девушка не говорит, кто она

Девушку, которая нагишом прогуливалась в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, а затем спрыгнула с него в воду и была задержана правоохранителями при выходе на сушу, передали медикам, ее личность пока не установлена.

В воскресенье в некоторых Telegram-каналах появилось несколько видео, запечатлевших полностью обнаженную девушку, невозмутимо идущую по разделительной полосе автодороги в районе Яхтенного моста. Заметив подъезжавший полицейский автомобиль, она спрыгнула с моста в воду. На берегу девушку задержали правоохранители.

Интересный прецедент. А если она так и не скажет, кто она такая? Если при ней нет ничего, что могло бы ее идентифицировать - голая все же, то как быть?

Через 48 часов максимум ее надо просто отпустить - вот как есть, голышом. Ведь даже в суд ее доставить нет никакой возможности - мало того, что голая, так ведь и паспорта нет, и никаких данных. Кого судить-то? Неизвестную?

Да и за что, не очень понятно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Раб Божий Сорин И.Л.- дайте ее мне, на полтора или два часика, и я
ее разговорю, через стоны и всхххлипывания написал 29.04.2024 11:41
Я бы занялся с нею сексом, когда голую девушку доводят до оргазьмы, в этот великолепный момент любая девушка, во всяком случае со мной архисильным любовником Сориным, начинает давать любые показания, а уж ФИО скажет или простонет легко.
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Раб Божий Сорин И.Л.- дайте ее мне, на полторачасика, и я
ее разговорю, через стоны и всхххлипывания написал 29.04.2024 11:40
Я бы занялся с нею сексом, когда голую девушку доводят до оргазьмы, в этот великолепный момент любая девушка, во всяком случае со мной архисильным любовником Сориным, начинает давать любые показания, а уж ФИО скажет или простонет легко.
Ответить
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