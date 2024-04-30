"Золотые телята" правительства РФ

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о коррупции, переоформил спортивный мотоцикл MV Agusta на отца. Стоимость транспортного средства оценивается в 1,1 — 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщают крупные федеральные СМИ.

Мотоцикл за миллион? Вы таких увидите миллион осенью в Крыму, когда туда съезжаются байкеры, причем на самых дорогих байках сидят не юноши, а весьма возрастные граждане, в обычной жизни - топ-менеджеры топ-компаний или заместители министров, может, и министров обороны...

Замминистра Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал, и я бы на его месте не признавал.

По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. То есть классически "брал борзыми щенками".

А у нас есть реальный контроль за имуществом государственных служащих? Судя про прецеденту Иванова - и близко нет! У мужика никакого бизнеса, только приличный оклад в несколько миллионов в год - явно "не бьется" с миллиардными ценниками на недвижимость.

Но дядя давным-давно на госслужбе, и никого разница между приходом и расходом не волновала!

Как не волнует это и касательно его непосредственного начальника министра Шойгу, и декларации их самого большого руководителя, самого Путина, где указан прицеп какой-то, три автомобиля ГАЗ и "Нива", гараж в Петербурге и там же квартира 77 квадратных метров. Как у меня примерно. Мне хватает более чем, но вы верите, что Путин живет в гараже или типовой квартире в Питере, а в Москву мотается на "Ниве"?

Ну да, есть еще в бессрочном пользовании квартира в Москве, 153,7 кв. м. Я даже адрес знаю, и соседей его знаю некоторых - не появляется он там...

Ну с Путина кто спросит? Ну так и с Шойгу тоже... А с зама Шойгу Иванова? Тоже ведь лет десять не спрашивали. А замов там еще немало...

У нас любят вспоминать Сталина, я сам люблю. Но сталинские наркомы как высокую награду получали отдельную квартиру в Доме на Набережной, за подписью лично Сталина! А заместители наркомов жили в коммуналках. И дачи у них были государственные, сейчас в такую, наверно, даже секретарша Иванова в бытность его замом Шойгу в правительстве Подмосковья, не поехала бы...

И в сталинское время воровали. Но шансов убежать за границу не было - не НКВД, так тамошняя Сигуранца какая-нибудь доведет до ближайшей стенки. Помните, чем кончается "Золотой теленок"?

А.Б.