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Московский листок

Страшно выросла прибыльность западных банков в РФ

Опубликовано 30.04.2024 в разделе комментариев 0

банки мир карты
Страшно выросла прибыльность западных банков в РФ

Крупнейшие европейские банки, продолжающие работать в России, заплатили в 2023 году больше €800 млн налогов в российский бюджет, посчитала Financial Times. Это в 4 раза больше, чем до начала СВО.

Европейские банки Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP в 2023 году сообщили, что их совокупная прибыль превысила €3 млрд. Это в три раза больше, чем в 2021 году.

Из-за скачка прибыльности банки заплатили около €800 млн налогов по сравнению с €200 млн в 2021-м.

Это естественно - при дефиците банковских услуг их востребованность, а значит и прибыльность, растет.

Даже во времена Холодной войны и "железного занавеса" две страны, Австрия и Венгрия, служили финансовым мостом между востоком и западом, и десятки лет процветали на этом.

И сейчас режим санкций для кого-то просто золотая жила...

 А.Б.



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