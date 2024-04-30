Главными поставщиками мяса в Россию после Белоруссии стали Бразилия и Парагвай

Основным в импорте стало мясо крупного рогатого скота и птицы.

Россия не испытывает никакой зависимости в импорте продуктов питания и сельхозпродукции из недружественных стран, сообщал ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Что касается импорта продукции из дружественных стран, то, по его словам, наполовину поставки идут из Белоруссии, оставшаяся часть – Бразилия и другие дружественные страны.

Как сообщало ведомство, общий импорт мяса в Россию в 2023 году составил 586 тысяч тонн, из которых почти половина пришлась на Белоруссию.

В тройку лидеров вошли Бразилия, поставившая России мяса более чем на 111 тысяч тонн, а также Парагвай с объемом поставок более чем 42 тысячи тонн. Замыкают пятерку Аргентина и Китай, у которых Россия приобрела почти 42 тысячи и 19 тысяч тонн соответственно.

Собственно, так и раньше было, только среди лидеров по поставкам были еще Австралия и Новая Зеландия. Но теперь они как-то выпали. И куда-то пропала Монголия, в прежние времена поставлявшая много мяса. Видимо, политические реформы там не лучшим образом сказались и на сельхозпроизводстве.

Ну и "вечный вопрос" - почему мы сами не можем производить достаточно мяса для своего не слишком огромного населения?

Тот же Крым и то, что мы называем "новыми территориями" - это зона круглогодичных пастбищ. А мы даже в Крым возим молочные продукты с Кубани, своих не хватает...

А.Б.