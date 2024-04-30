Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии

29 апреля, он был вызван в полицейский участок на допрос.
Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины. По их словам, первый инцидент произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», второй — в 2021-й на съемках ленты «Зеленые ставни».
75-летний актер все обвинения отвергает. Это такой возраст, который сам по себе может служить алиби...
И обвинения какие-то странные.
Первая женщина рассказала, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и стал озвучивать предложения сексуального характера.
Вторая заявительница утверждает, что сначала он домогался ее при подготовке к съемкам, а во время съемок продолжил делать «откровенные сексуальные предложения».
То есть дедушка предложил тетенькам потрахаться, а те потащили его в суд...
А вот сидел бы в своей квартире в Мордовии, которую ему подарил Путин, и никто бы не посмел к нему подкатываться с уголовными делами, хоть бы он весь Саранск поставил в известную позицию. Главное, чтобы только не в "голой вечеринке", а так можно...
А.Б.
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