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Московский листок

Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии

Опубликовано 30.04.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии

29 апреля, он был вызван в полицейский участок на допрос.

Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины. По их словам, первый инцидент произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», второй — в 2021-й на съемках ленты «Зеленые ставни».

75-летний актер все обвинения отвергает. Это такой возраст, который сам по себе может служить алиби...

И обвинения какие-то странные.

Первая женщина рассказала, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и стал озвучивать предложения сексуального характера.

Вторая заявительница утверждает, что сначала он домогался ее при подготовке к съемкам, а во время съемок продолжил делать «откровенные сексуальные предложения».

То есть дедушка предложил тетенькам потрахаться, а те потащили его в суд...

А вот сидел бы в своей квартире в Мордовии, которую ему подарил Путин, и никто бы не посмел к нему подкатываться с уголовными делами, хоть бы он весь Саранск поставил в известную позицию. Главное, чтобы только не в "голой вечеринке", а так можно...

А.Б.



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