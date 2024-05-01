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Московский листок

Первомай без международной солидарности трудящихся

Опубликовано 01.05.2024 в разделе комментариев 0

профсоюз труд первомай
Первомай без международной солидарности трудящихся

Сегодня Первомай, не день весны и труда, как теперь принято под голубыми знаменами, а День международной солидарности трудящихся, и флаги у нас красные.

Сейчас закончу выпуск и пойду на улицу 1905 года, где у памятника героям восставшей Пресни пройдет мероприятие - не демонстрация, демонстрируют силу, а тут - демонстрация бессилия.

Революция России сегодня не грозит, тем более пролетарская. Грозит реставрация, она уже даже не грозит, а просто происходит на наших глазах. Ave Caesar!

Какая уж тут международная солидарность трудящихся? Бывшие трудящиеся бывшей страны победившего социализма сражаются друг с другом - точно не за советскую власть.

Какие уж тут праздники...

А.Б.



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